Sokak köpeği kazaya neden oldu, 3 yaralı

Yaralılar sonrasında çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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