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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'ndan şoke eden itiraf: 'Gelinlik mi giydim yoksa kefen mi...'

"Sihirli Annem" dizisindeki Tuğçe karakteriyle tanınan ve özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser ile yaşadığı sorunlarla gündem oluyor. İki çocuk annesi Ersubaşı, daha önce uyuşturucu madde kullanımını açıkladığı bir videoyla uzun süre konuşulmuştu.Ersubaşı, şimdi is yeni bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 10:32
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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’ndan şoke eden itiraf: ’Gelinlik mi giydim yoksa kefen mi...’

Sihirli Annem'de canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturdu.

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’ndan şoke eden itiraf: ’Gelinlik mi giydim yoksa kefen mi...’

Zeynep ile Zehra adından iki kızı olan Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser, 2020 yılında olaylı bir şekilde boşandı.

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’ndan şoke eden itiraf: ’Gelinlik mi giydim yoksa kefen mi...’

'İhanet' ve 'şiddet' iddialarıyla sık sık gündeme gelen ikili bu kez Damla Ersubaşı'nın açıklamalarıyla konuşuldu. Pınar Kerimoğlu'nun programına katılan Ersubaşı, Mustafa Can Keser'le olaylı sonuçlanan evliliği ile ilgili konuştu.

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’ndan şoke eden itiraf: ’Gelinlik mi giydim yoksa kefen mi...’

Ersubaşı, şu ifadeleri kullandı: "Balık baştan kokar. Bizim düğün sürecimiz bile sorunlu oldu, o veya ben birimizin vazgeçmesi gerekiyormuş. Gelinlik mi giydim yoksa kefen mi bilmiyorum. Evliliğimde şükrettiğim tek şey çocuklarım."

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’ndan şoke eden itiraf: ’Gelinlik mi giydim yoksa kefen mi...’

NELER OLDU?
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, iki kızının babası Mustafa Can Keser'den olaylı bir şekilde boşanmıştı. Mustafa Can Keser'in, eski eşi Damla Ersubaşı'na velayet davası açtığı öğrenilmişti.