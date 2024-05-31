31 Mayıs 2024, Cuma
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'ndan şoke eden itiraf: 'Gelinlik mi giydim yoksa kefen mi...'
"Sihirli Annem" dizisindeki Tuğçe karakteriyle tanınan ve özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser ile yaşadığı sorunlarla gündem oluyor. İki çocuk annesi Ersubaşı, daha önce uyuşturucu madde kullanımını açıkladığı bir videoyla uzun süre konuşulmuştu.Ersubaşı, şimdi is yeni bir itirafta bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.05.2024 10:32
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