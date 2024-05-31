Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’ndan şoke eden itiraf: ’Gelinlik mi giydim yoksa kefen mi...’

Ersubaşı, şu ifadeleri kullandı: "Balık baştan kokar. Bizim düğün sürecimiz bile sorunlu oldu, o veya ben birimizin vazgeçmesi gerekiyormuş. Gelinlik mi giydim yoksa kefen mi bilmiyorum. Evliliğimde şükrettiğim tek şey çocuklarım."