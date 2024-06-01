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3 ilçe 4 belde 212 mahalle yeniden sandık başına gidiyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 15:12
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim yenilenmesine karar verilen 3 ilçe, 4 belde ve 212 mahallede seçmenler yarın yeniden sandık başına gidecek.
3 ilçe 4 belde 212 mahalle yeniden sandık başına gidiyor
3 ilçe 4 belde 212 mahalle yeniden sandık başına gidiyor
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