AK Partili belediyelerde tasarruf planı! 10 maddede uygulamaya konuldu! Yakıt limitinden, makam aracı azaltılmasına...
Kamuda uygulanmaya başlanan tasarruf tedbirleri, genelgenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarında süratle hayata geçirildi. AK Partili belediyeler de tasarruf kapsamında çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrası tasarruf tedbirleri 10 başlık altında uygulanmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı ve hızla uygulamaya konulan tasarruf tedbirleri tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tavizsiz hayata geçirildi.
GENELGELER HAZIRLANDI
AK Partili belediyeler de kamuda tasarruf için genelgeler hazırladı ve 10 başlık altında uygulamaya başladı.
Zorunlu olmayan harcamaları azaltılıyor, kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alınarak kamuda tasarruf ve verimlilik dönemi başladı. Belediyelerde vatandaşa hizmeti aksatmadan tedbirler uygulanacak. AK Partili belediyeler belediye giderlerini mercek altına aldı.
MAKAM ARAÇLARINA SINIRLAMA
Sabah'ın haberine göre tasarrufa, makam araçlarından başlayan belediyeler, makam araçlarına sınırlandırma getirdi.
Belediye başkanı ve başkan yardımcılarının dışında makam aracı uygulamasına son verildi. Birim amirlerinin kullandıkları araçlar da bir havuzda toplandı. Birim amirlerinin göreve gidiş gelişlerde ortak havuzdan yararlanmaları sağlanacak.
AYLIK YAKIN LİMİTİ: İKİ DEPO
Belediye kaynaklarının verimli kullanılması için düğmeye basıldı. Makam araçlarındaki yakıt kullanımı da sınırlandırıldı. Makam araçlarının aylık yakıt limiti iki depo olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı ve hızla uygulamaya konulan tasarruf tedbirleri tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tavizsiz hayata geçirildi. AK Partili belediyeler de kamuda tasarruf için genelgeler hazırladı ve 10 başlık altında uygulamaya başladı.
Belediye bünyesindeki araçların bakımının da belediyenin fen işleri müdürlüklerine bağlı atölyelerde yapılması kararlaştırıldı. Tedbir kapsamında belediyelerdeki personele fazla mesai yaptırılmayacak. Verimli ve etkin çalışma için vardiyalı çalışma sistemi uygulanacak. Bu şekilde işleyiş ve işlemler aksamayacak, belediyenin kasasından da fazla mesai ücreti çıkmamış, personel de gereğinden fazla çalışmamış olacak. Belediye etkinliklerine de sınırlandırma getirilecek. Savurganlık ve israfın önüne geçilecek.
SIFIR ATIK TEDBİRLERİ
Hem tasarruf hem de sıfır atık projesine uygun olarak; el broşürü ve tanıtım kataloğu gibi baskılı malzemeler alınmayacak, bunlar dijital ortamda web siteleri üzerinden tanıtılacak. Promosyon ürünleri adı altında ziyaretlerde ve misafirlere verilen hediyelerin (powerbank, kalem, flash bellek gibi ürünlerin) alımları durduruldu. Tanıtma ve ağırlama giderleri kısılacak. Belediyeler ilanlara kısıtlama getirecek. Bu kapsamda sosyal medya, gazete, TV ve billboard reklamlarına sınırlama getirilecek.
İşte 10 maddede AK Partili belediyelerde tasarruf planı
1-) Makam araçları azaltılıyor.
2-) Birim amirlerinin araç havuzundaki hizmet araçlarından ortak yararlanması sağlanıyor.
3-) Aylık yakıt limiti iki depo ile sınırlanıyor.
4-) Fazla mesai kaldırılıyor vardiyalı sistem geliyor.
5-) Etkinlikler kısıtlanıyor.
6-) Hediyeler alınmayacak.
7-) El broşürü ve tanıtım kataloğu gibi baskılı malzemeler alınmayacak.
8-) Tanıtma ve ağırlama giderleri kısılacak.
9-) İlanlara kısıtlama getirilecek.
10-) Araçların bakımları belediyenin atölyelerinde yapılacak.
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