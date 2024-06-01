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Ankara’da indirim izdihamı! Duyan koştu iki grup birbirine girdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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Ankara’da indirim izdihamı! Duyan koştu iki grup birbirine girdi

Ankara’da bir zincir kozmetik mağazasının indirimi duyan vatandaşlar mağazanın önüne akın etti. Yoğun kalabalığın oluştuğu anlarda bazı şubelerde izdiham yaşanırken bazı şubelerde ise kavga çıktı. Çıkan kavga polisin müdahalesi ile güçlükle ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre bir zincir kozmetik mağazası indirim düzenledi. İndirim nedeniyle çoğu şubede izdiham yaşandı. Bir alışveriş merkezinin içinde bulunan şubede de yoğunluktan dolayı izdiham yaşandı.

İNDİRİM KUYRUĞUNDA KAVGA ÇIKTI

Çalışanlar ve müşteriler arasında tartışmalar yaşanırken mağazada ise kargaşa oluştu. Müşteriler ise mağazayı yuhalayarak tepki gösterdi. İndirimler nedeniyle Mamak caddesi üzerinde bulunan bir şubede ise izdiham nedeniyle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

POLİS ZOR AYIRDI

İki grup arasında çıkan kavgada taraflar ellerine geçen nesneleri birbirine fırlattı. Kavga, çevrede bulunan vatandaşların ve polisin müdahalesi sonucu güçlükle ayrılabildi.

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