Ankara’da indirim izdihamı! Duyan koştu iki grup birbirine girdi

Edinilen bilgilere göre bir zincir kozmetik mağazası indirim düzenledi. İndirim nedeniyle çoğu şubede izdiham yaşandı. Bir alışveriş merkezinin içinde bulunan şubede de yoğunluktan dolayı izdiham yaşandı.

İNDİRİM KUYRUĞUNDA KAVGA ÇIKTI

Çalışanlar ve müşteriler arasında tartışmalar yaşanırken mağazada ise kargaşa oluştu. Müşteriler ise mağazayı yuhalayarak tepki gösterdi. İndirimler nedeniyle Mamak caddesi üzerinde bulunan bir şubede ise izdiham nedeniyle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.