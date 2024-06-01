Ankara’da indirim izdihamı! Duyan koştu iki grup birbirine girdi
Ankara’da bir zincir kozmetik mağazasının indirimi duyan vatandaşlar mağazanın önüne akın etti. Yoğun kalabalığın oluştuğu anlarda bazı şubelerde izdiham yaşanırken bazı şubelerde ise kavga çıktı. Çıkan kavga polisin müdahalesi ile güçlükle ayrıldı.
Edinilen bilgilere göre bir zincir kozmetik mağazası indirim düzenledi. İndirim nedeniyle çoğu şubede izdiham yaşandı. Bir alışveriş merkezinin içinde bulunan şubede de yoğunluktan dolayı izdiham yaşandı.
İNDİRİM KUYRUĞUNDA KAVGA ÇIKTI
Çalışanlar ve müşteriler arasında tartışmalar yaşanırken mağazada ise kargaşa oluştu. Müşteriler ise mağazayı yuhalayarak tepki gösterdi. İndirimler nedeniyle Mamak caddesi üzerinde bulunan bir şubede ise izdiham nedeniyle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Atılan adımlar meyvesini veriyor! J.P. Morgan yıl sonu dolar/TL beklentisini düşürdü! Hızlı büyüme: OECD'de birinci, G20'de ikinci...
- LGS 2024 örnek soru ve çözüm kılavuzu | MEB Türkçe, Matematik, İnkılap Sayısal-Sözel örnek sorular TIKLA İNDİR
- Sınavdan önce okunacak dualar ARAPÇA-Türkçe | LGS'de başarılı olmak için hangi dualar okunur?
- LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8'nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler
- A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek
- Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin açıklaması yapan Azra Kohen'in kitapları neler?
- SGK girişi 1995 1999 2003 2008 olana yaş, gün, prim yenilendi! 10, 12 yılla erken emeklilik imkanı
- Fenerbahçe başkanı ne zaman belli olacak? 2024 FB başkanı kim olacak, belli oldu mu?
- Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel
- Emekliye yeni maaş tablosu: Kök maaşa 13.600 TL ayarı çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye temmuzda %36 zam! 10.250, 11.150, 13.400 TL alanlar...
- Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?
- Haftada 1-2 Çilekle Bembeyaz Dişlere Sahip Olmak Mümkün!