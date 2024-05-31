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Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk! Dünya havacılık tarihi böylesini görmedi: SİHA'lar bile yapamadı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Bayraktar TB2’den dünyada bir ilk! Dünya havacılık tarihi böylesini görmedi: SİHA’lar bile yapamadı

Türk havacılık tarihinde ilklere doyamayan milli SİHA Bayraktar TB2 bir başarıya daha imza atarak adından söz ettirdi. Test uçuşlarında otonom fıçı tonosu manevrasını başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde de bir ilk olan Bayraktar TB2'nin bu manevrası şimdiye kadar dünya üzerinde hiçbir SİHA tarafından yapılamadı.

Manevra testleri için gökyüzünde seyir halinde bulunan Bayraktar TB2, sarmal bir yörünge izleyerek ve kendi ekseni etrafında tam tur dönerek icra ettiği bu manevra ile dünya havacılık tarihine bir kez daha adını yazdırdı.

Bu manevrayı başarıyla yapabilen ilk ve tek SİHA olan Bayraktar TB2, otonomi ve aerodinamik kabiliyetlerinin ne kadar gelişmiş olduğunu da bir kez daha gösterdi.

Bayraktar TB2'nin tarihi anlarını ise test faaliyetlerini sürdüren bir başka Bayraktar TB2 ve Konya'daki mühimmat atış testinden dönen Bayraktar AKINCI TİHA kayıt altına aldı.

DÜNYA ÜZERİNDE HİÇBİR SİHA BU HAREKETİ YAPAMADI

Bayraktar TB2 SİHA test sırasında otonom olarak gerçekleştirdiği fıçı tonosu manevrasını tam 3 kez denedi ve bu denemelerin hepsini başarıyla tamamladı. Özellikle savaş jetlerinin önemli kaçış manevralarından biri olan fıçı tonosu şimdiye kadar dünya üzerinde hiçbir SİHA tarafından yapılamadı. Fıçı tono manevrası sırasında uçak veya hava aracı gökyüzünde yatay burgu hareketi yaparken spiral bir rota izliyor.

800 BİN SAATTİR GÖKYÜZÜNDE

Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 800 bin uçuş saatini de başarıyla geride bıraktı. Milyon saate bir adım daha yaklaşan Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

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