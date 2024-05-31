31 Mayıs 2024, Cuma
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Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel

Diyanet İşleri Başkanlığı, 31 Mayıs 2024 tarihli Cuma hutbesini yayınladı. Dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinde erişime açılan hutbe, tüm illerde okunacak. Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ve PDF metni, Diyanet'in din hizmetleri internet adresinden indirilebilecek. Peki, 31 Mayıs Cuma hutbesinin konusu nedir? İşte bu haftanın Cuma hutbesi metni ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 07:15
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Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel

Diyanet İşleri Başkanlığı, 31 Mayıs 2024 Cuma hutbesini vatandaşlarla paylaştı. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet adresinde yayımlanan hutbenin bu haftaki konusu "Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel" olarak belirlendi. Hutbede, hayatın bereketini götüren, huzur ve güveni zedeleyen hırsızlık, rüşvet, tefecilik, stokçuluk ve karaborsacılık gibi gayr-i meşru yolların zararları vurgulandı.

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Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel

HARAM: ALLAH İLE KUL ARASINDAKİ EN BÜYÜK ENGEL

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşup Allah'a da yalan isnat ederek 'Bu helâldir, bu haramdır' demeyin…"

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Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Helâl bellidir; haram da bellidir. İkisinin arasında birtakım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse, harama düşmüş olur."2

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Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel

Aziz Müminler! Yüce dinimiz İslam'a göre helâl, yapılmasına müsaade edilen söz, tutum ve davranışlardır. Haram ise yapılması yasaklanan kötü ve çirkin şeylerdir. Dinimize göre helâl ve haram belirleme yetkisi Allah'a ve O'nun izniyle Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'e aittir. Hiçbir kişi helâl ve haram sınırlarını kendi düşünce ve görüşüne göre daraltamaz veya genişletemez. Dinimizde helâl dairesi oldukça geniştir. Haramlar ise sınırlı sayıdadır.

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Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel

Değerli Müslümanlar!

Yüce Rabbimizin haram kıldığı en büyük günah şirktir. Mümin, imanına asla şirk bulaştırmaz. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaz. Nasıl ve ne şekilde yaşaması gerektiğini yalnızca Allah'ın belirleyeceğini kabul eder. Yalnızca O'na kulluk eder ve yalnızca O'ndan yardım diler.