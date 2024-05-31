31 Mayıs 2024, Cuma
Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel
Diyanet İşleri Başkanlığı, 31 Mayıs 2024 tarihli Cuma hutbesini yayınladı. Dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinde erişime açılan hutbe, tüm illerde okunacak. Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ve PDF metni, Diyanet'in din hizmetleri internet adresinden indirilebilecek. Peki, 31 Mayıs Cuma hutbesinin konusu nedir? İşte bu haftanın Cuma hutbesi metni ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiler...
Giriş Tarihi: 31.05.2024 07:15
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