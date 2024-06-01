Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti
Son dakika haberine göre Türkiye’nin ilk ve tek kadın başbakanı olan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller, geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etti.
Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, hayatını kaybetti. Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller'in geçirdiği kalp krizi sonucu Yeniköy'deki evinde hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?
1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin 22 ve ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ile evliliğinden iki çocuğu oldu. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.
Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolej'de (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.
TANSU ÇİLLER İLE ÖZER UÇURAN ÇİLLER NE ZAMAN EVLENDİ?
1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, 8 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Eşi Tansu Çiller'in siyasete atılıp 1993 yılında ilk kadın başbakan olmasından sonra Türkiye'nin ilk "first gentleman"ı unvanını aldı. 2000'li yılların başlarından itibaren alternatif tıbba merak salan Özer Çiller'in bu konuda yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.
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