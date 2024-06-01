Eski Başbakan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, hayatını kaybetti. Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller'in geçirdiği kalp krizi sonucu Yeniköy'deki evinde hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin 22 ve ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ile evliliğinden iki çocuğu oldu. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.