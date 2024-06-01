İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın son kararına misilleme yaparcasına çadırlara sığınmış Filistinli çocukları canlı canlı yakması, "Avrupa Medeniyeti"nin bayraktarlığını yaptığı değerleri de takmadığının göstergesidir.Pekibu soykırıma yeterli düzeyde tepki gösterebildi mi?Uğruna onca savaş verdikleri, övündükleri, hatta üstünlük tasladıkları bilumum değerleri (Uluslararası hukuk normları, uluslararası mahkemeler, insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, ila ahir)saldırısı altında ama Avrupa'nın tepkisi maalesef çok cılız.E tabii'ya düşmanlık sevdasına ABD ve İngiltere'nin peşine takılıp kendi ekonomine zarar verirsen, güvenlik açısından da ABD'ye bağımlılığını iyice pekiştirirsen, ABD-İsrail bloğunun "medeniyet değerlerini" aşağılarcasına takmamasına da sesini yükseltemezsin. En azından, düne nazaran çok daha çaresiz duruma düşersin.Avrupa, şayet "Avrupa Medeniyeti"nden hâlâ bahsetmek istiyorsa, İsrail'in soykırımınaveyagibi net tavır koymak zorundadır.AB Dışişleri Şefi'nin söylediği gibi, bundan sonra "İsrail" yerine "Netanyahu hükümeti" diyecek olmaları, "işgalci İsrail devletini" soykırım suçundan ayıklama gayretinin ötesinde anlam taşımaz.Yine de İrlanda Dışişleri Bakanı'in, "İlk kez AB üyeleriyle İsrail'e karşı yaptırım ihtimalini ciddi olarak ele aldık..." şeklindeki açıklaması (sonuç itibarıyla hiçbir şey yapmayacak olsalar bile) ABD-İsrail'e verilen bir "mesaj" bakımından umut verici sayılabilir.Ne var ki, Netanyahu, Refah katliamının ardından Fransa televizyonlarında boy gösterip, "İsrail'in zaferi, Yahudi- Hıristiyan medeniyetinin 'barbarlığa' karşı zaferi, yani Fransa'nın zaferidir..." diyebiliyor.Fransızların "Gazzesoykırımına" tepkisizliğindencesaretalmasaydı böylecoşabilir miydi?

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Fransız Rönesans'ının en önemli düşünürlerinden biri olan, dönemin Fransa kralının huzurunda tanıştığı üç Brezilyalı "yamyam" üzerine mahzun bir tavırla şu cümleleri yazmıştı: "Onların yanlışlarını haklı olarak eleştirirken, kendi yanlışlarımızı görmüyoruz. Zira Avrupalılar her türlü barbarlıkta onları aşıyor..."Montaigne'in aklındaki "Avrupa barbarlığının" bir örneği, "sapkınlık" suçlamasıyla insanların canlı canlı yakılmasıydı.Filistinlileri canlı canlı yakan İsrail barbarlığı, Montaigne'den 500 sene sonra Fransa'da yeterince tepki görseydi, Netanyahu Refah'taki mahut katliamadiyebilir miydi?

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Günümüz Fransa'sında barbarlığın gerçekten karşısında duranlar, Marsilya milletvekiligibi İsrail barbarlığını protesto ederken, Fransa meclisindeaçanlardır.Ya da bir önceki Fransa başkanlık seçimlerininikilemine indirgenmesiyle gölgede bırakılangibi, "Netanyahu'yu dinlemek ahlaki açıdan bir işkence. Yaptığı tarihsel çağrışımlar iğrenç. Propagandasını yaptığı 'medeniyetler çatışması' doktrini, soykırıma çağrıdır. Fransız televizyonlarında değil, hapiste olması gerekir. Bu kepazeliği organize edenlere yazıklar olsun..." diyenlerdir.Gerisi mi?Netanyahu'nun dile getirdiği, Fransa'nın iğrenç zaferini paylaşıyorlar.