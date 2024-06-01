LGS sınavı için geri sayım! Sınav günü yanına ne alınmalı?

Liseye başlayacak öğrenciler için yarın kritik gün. LGS sınavı öncesi öğrencilerde son hazırlıklarını yapıyor. Peki öğrenciler ve aileleri neler yapmalı? LGS öncesi sınav motivasyonu nasıl yüksek tutulur? Bu soruların yanıtlarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan eğitim uzmanı Derya Kargılı verdi.

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