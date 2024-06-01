01 Haziran 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
LGS sınavı için geri sayım! Sınav günü yanına ne alınmalı?
Liseye başlayacak öğrenciler için yarın kritik gün. LGS sınavı öncesi öğrencilerde son hazırlıklarını yapıyor. Peki öğrenciler ve aileleri neler yapmalı? LGS öncesi sınav motivasyonu nasıl yüksek tutulur? Bu soruların yanıtlarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan eğitim uzmanı Derya Kargılı verdi.