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LGS sınavı için geri sayım! Sınav günü yanına ne alınmalı?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 01.06.2024 13:47
Liseye başlayacak öğrenciler için yarın kritik gün. LGS sınavı öncesi öğrencilerde son hazırlıklarını yapıyor.  Peki öğrenciler ve aileleri neler yapmalı? LGS öncesi sınav motivasyonu nasıl yüksek tutulur? Bu soruların yanıtlarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan eğitim uzmanı Derya Kargılı verdi.
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LGS sınavı için geri sayım!
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