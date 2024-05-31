Kavurucu sıcaklar yolda! Meteoroloji uyardı 7 ile dikkat | 36 dereceye kadar yükselecek
Bir süredir yurt genelinde etkisini sürdüren sağanak yerini yavaş yavaş sıcaklara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sıcak hava uyarısı yapıldı. Yurtta mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonunda yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacak ve hafta ortasına kadar bölgede 4 ila 8 derece mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle 7 ilde sıcaklıklar 30 derecenin üstüne çıkacak. Peki yurt genelinde hava nasıl olacak? Sıcaklar ne zaman artacak? İşte haberin detayları...
Bir süredir etkili olan yağışlar artık yavaş yavaş gidiyor ve sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak hava uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda "Meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca Ülkemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın yurdumuzu terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir." denildi.
HAFTA SONU SICAKLIKLAR ARTACAK MI?
Ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacağı ve hafta ortasına kadar 4 ila 8 derece mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.
7 İLDE 36 DERECEYE KADAR ÇIKACAK
Önümüzdeki günlerde bölgedeki illerde ise beklenen en yüksek sıcaklıkların; Kırıkkale 30-34, Çankırı 30-34, Bolu 29-32, Karabük 29-32, Düzce 32-36, Zonguldak 26-27 ve Bartın 31-34 aralıklarında olacağı tahmin ediliyor. Marmara bölgesinde ise sıcaklıkların şu şekilde olması bekleniyor:
İstanbul 28-32 derece, Edirne 33-37 derece, Kırklareli 31-35 derece, Tekirdağ 26-30 derece, Kocaeli 31-37 derece, Sakarya 32-36 derece, Yalova 27-30 derece.
11 VE 16 SAATLERİ ARASINDA DIŞARI ÇIKARKEN DİKKAT!
Meteoroloji, "Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" uyarısını yaptı.
Sıcaklıkların 31 Mayıs 2024 16.40 – 5 Haziran 2024 23.59 tarihleri arasında geçerli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının tamamı ise şöyle:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca Ülkemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın yurdumuzu terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda Yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak artacağı ve hafta ortasına kadar bölgemizde 4 ila 8 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmektedir.
"Önümüzdeki günlerde bölgemizdeki illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Kırıkkale 30-34, Çankırı 30-34, Bolu 29-32, Karabük 29-32, Düzce 32-36, Zonguldak 26-27 ve Bartın 31-34 aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR °C, 23°C
DENİZLİ °C, 29°C
İZMİR °C, 29°C
MUĞLA °C, 27°C
AKDENİZ
ADANA °C, 28°C
ANTALYA °C, 25°C
BURDUR °C, 25°C
HATAY °C, 25°C
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 23°C
ESKİŞEHİR °C, 27°C
KONYA °C, 24°C
SİVAS °C, 22°C
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 24°C
DÜZCE °C, 29°C
SİNOP °C, 22°C
ZONGULDAK °C, 24°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
ARTVİN °C, 26°C
SAMSUN °C, 24°C
TOKAT °C, 24°C
TRABZON °C, 21°C
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