Kavurucu sıcaklar yolda! Meteoroloji uyardı 7 ile dikkat | 36 dereceye kadar yükselecek

Sıcaklıkların 31 Mayıs 2024 16.40 – 5 Haziran 2024 23.59 tarihleri arasında geçerli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca Ülkemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın yurdumuzu terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda Yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak artacağı ve hafta ortasına kadar bölgemizde 4 ila 8 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmektedir.