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Borussia Dortmund Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Final Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Borussia Dortmund Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Final Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de İngiltere'nin Londra kentinde bulunan Wembley Stadı'nda Borussia Dortmund ve Real Madrid arasında oynanacak. Peki Dortmund - Real Madrid maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Finali hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar…

Avrupa futbolunun zirvesindeki mücadele, Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid'i karşı karşıya getiriyor. İspanyol devi Real Madrid, prestijli kupayı 15. kez kazanmanın peşinde. Alman temsilcisi Dortmund ise tarihindeki ikinci Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmek için sahada olacak. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu büyük final, futbolseverler için unutulmaz bir akşam vaat ediyor.

Maçın Detayları

Dortmund - Real Madrid karşılaşması, 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği maç, futbolun kalbinin attığı Wembley'de oynanacak. İki takım da Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gösterdikleri üstün performansla dikkat çekerken, Real Madrid namağlup unvanını koruyarak finale yükseldi.

Yıldızlar Sahne Alıyor

Real Madrid adına gözler, formda oyuncular Vinicius Junior, Toni Kroos ve Luka Modric gibi yıldızlarda olacak. Özellikle genç yıldız Jude Bellingham, eski takımına karşı mücadele edecek olmasıyla ayrı bir ilgi odağı. Borussia Dortmund ise Julian Brandt, Karim Adeyemi ve tecrübeli Mats Hummels gibi isimlerle galibiyet arayacak.

Borussia Dortmund Real Madrid Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Bu büyük final, Türkiye'de Exxen platformu ve TV8 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maç, Avrupa'nın dört bir yanında olduğu gibi birçok ülkede de canlı yayınlanacak ve milyonlarca futbol fanatiklerini ekran başına kilitleyecek.

Arda Güler'in Durumu

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in finalde oynayıp oynamayacağı ise merak konusu. Son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Arda için teknik direktör Carlo Ancelotti, "Arda'nın sahada olması büyük ihtimal" şeklinde konuştu. Mücadelede ikinci yarı forma giymesi beklenen Arda, bu maçla kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanmayı hedefliyor.

Muhtemel İlk 11'ler

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen; Emre Can, Marcel Sabitzer; Julian Brandt, Jadon Sancho; Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Federico Valverde, Toni Kroos, Eduardo Camavinga; Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Vinicius Junior.

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