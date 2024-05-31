FETÖ’nün Pensilvanya’daki çiftliği yeniden görüntülendi! Teröristbaşı Fetullah Gülen kaçırıldı mı? Güvenlikler yok otopark bomboş...

BOŞ YER OLMAYAN OTOPARKTA BİRKAÇ ARAÇ BULUNUYOR

15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi Gülen'in, 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği merkezden kaçırıldığı iddiası yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından gündeme getirilmişti.

Bu gelişmenin ardından, örgüte ait yayın organlarında adı "Golden Generation Worship & Retreat Center" olarak geçen FETÖ merkezine ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı öğrenildi.

FETÖ üyelerinin yoğunlukla yaşadığı Saylorsburg ve Wind Gap gibi kasabalarda bulunan ve örgüt üyelerini tanıyan bazı yerli esnaf da bir süredir kampa gelen giden kimse olmadığını teyit ederken, çiftliğin satılığa çıktığı yönünde duyumlar aldıklarını aktardı.

AA'nın dron çekimlerine yansıyan görüntülerde de çiftlikte daha önce boş yer olmayan otoparkta sadece birkaç araç bulunduğu, yaklaşık 60 dönümlük kamp alanında sadece bir kişinin misafirhanelerden birine giriş çıkış yaptığı görüldü.