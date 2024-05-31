SGK girişi 1995 1999 2003 2008 olana yaş, gün, prim yenilendi! 10, 12 yılla erken emeklilik imkanı
Emeklilik, uzun yılların çalışmasının ardından birçok kişinin hedeflediği bir dönem olarak bilinirken, günümüzde emeklilik için gerekli şartlar ve süreçlerde önemli değişiklikler yaşanıyor. Son düzenlemelerle, artık aktif olarak çalışanlar veya borçlanma yoluyla prim ödeyenler, sadece 10 yıl (3.600 gün) çalışma veya borçlanma ile emeklilik hakkına sahip olabilecekler. Bu esneklik, emeklilik sürecini daha erişilebilir hale getiriyor ve birçok kişinin erken yaşlarda emeklilik hayalini gerçekleştirmesine olanak tanıyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
08:45
Emeklilik, birçok kişinin yıllar süren çalışma hayatının ardından ulaştığı huzurlu bir liman olarak görülüyor. Ancak son yıllarda emeklilik şartları ve süreçlerinde yaşanan değişiklikler, bu döneme ulaşmayı daha esnek hale getiriyor. Artık aktif olarak çalışanlar veya borçlanma yoluyla prim ödeyenler, sadece 10 yıl çalışarak (3.600 gün) emeklilik hakkına kavuşabiliyor. Bu yeni düzenleme, birçok kişinin daha erken yaşlarda emeklilik hayallerini gerçekleştirmesine olanak tanıyor.
Erken Emeklilik İmkanları Genişliyor
Günümüzde birçok kişi, emeklilik yaşını beklemeksizin, erken emeklilik imkanları hakkında bilgi edinmekte ve bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu şartları araştırmaktadır. SGK, belirli koşulları karşılayan bireylere sunulan erken emeklilik imkanları kapsamında, süreçte teslim edilmesi gereken belgeler hakkında da bilgilendirme yapmaktadır.
Yaştan Emeklilik: Az Primle de Emeklilik Mümkün
Prim günü yetersiz olan ancak yaş itibarıyla bu günleri tamamlama şansı olmayan kişiler için 'yaştan emeklilik' bir çözüm olabiliyor. Bu durumdaki kişiler, ilk sigortalılık tarihine göre değişen şartlara göre, 3600 günle, yani 10 yıl çalışma ile emekli olabilmektedir. Yaştan emeklilik, özellikle prim ödeme gün sayısı az olan ancak belirli bir yaşa gelmiş kişilere sağlanan bir hak olarak öne çıkıyor.
İlk Sigortalılık Tarihine Göre Değişen Şartlar
Yaştan emeklilik şartları, ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılık gösteriyor. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirken; 9 Eylül 1976'dan önce sigortalı olan erkekler, 55 yaşında ve aynı prim günüyle emekli olabilmektedir.
İlk sigortalılık tarihi daha geç olan kişiler için de 3600 günle emeklilik hakkı bulunuyor, ancak bu durumda 15 yıllık sigortalılık ve yaş haddinde de artış söz konusu olabiliyor.