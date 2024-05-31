SGK girişi 1995 1999 2003 2008 olana yaş, gün, prim yenilendi! 10, 12 yılla erken emeklilik imkanı

Yaştan Emeklilik: Az Primle de Emeklilik Mümkün

Prim günü yetersiz olan ancak yaş itibarıyla bu günleri tamamlama şansı olmayan kişiler için 'yaştan emeklilik' bir çözüm olabiliyor. Bu durumdaki kişiler, ilk sigortalılık tarihine göre değişen şartlara göre, 3600 günle, yani 10 yıl çalışma ile emekli olabilmektedir. Yaştan emeklilik, özellikle prim ödeme gün sayısı az olan ancak belirli bir yaşa gelmiş kişilere sağlanan bir hak olarak öne çıkıyor.