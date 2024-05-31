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ABD ve İsrail'den siyonist plan! Biden: 'Hamas'sız Gazze sağlayacağız! | Terör devleti İsrail'den üç aşamalı ateşkes teklifi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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ABD ve İsrail’den siyonist plan! Biden: ’Hamas’sız Gazze sağlayacağız! | Terör devleti İsrail’den üç aşamalı ateşkes teklifi

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki duruma ilişkin açıklamada bulundu. Biden "Hamas'ın olmadığı güvenli bir Gazze sağlayacağız." diyen Biden, terör devleti İsrail'in işgaline bir kez daha arka çıktı. Öte yandan Biden, terör devleti İsrail'in üç aşamalı ateşkes teklifi sunduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada terör devleti İsrail'in kapsamlı bir ateşkes teklifinde bulunduğunu da söyledi.

Teklifin üç aşamadan oluştuğunu ifade eden Biden, "İlk aşama tam bir ateşkes. Kadın, yaşlı, yaralı rehinelerin karşılığında yüzlerce mahkum serbest kalacak. Gazze'de ateşkese ve savaşın kalıcı olarak sonlandırılmasına odaklandık." dedi.

Savaşı sona erdirmenin zamanı geldiğini belirten Biden, "Hamas masaya gelirse İsrail de gerekli esnekliği sağlamak konusunda bir sorumluluğu olacak anlaşmayı tamamlamak için." dedi.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İsrail'e çok büyük saldırılar oldu. İsrail'e cehennem yağdırdılar Gazze'de.

İnsani kriz devam ediyor. Ve bu ülkede insanların derin düşünceleri var.

Dünyanın en karmaşık en zor sorunu. Bununla ilgili hiçbir şey kolay değil.

Çok önemli bir adım attık. Bugün duyuruyorum. Barışı isteyen herkes sesini yükseltmeli. Bu anlaşmayı kabul etmeliler.

Rehinelerin evlerine döndüğü, İsrail'in güvenli olduğu bir zaman geldi.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İN 3 AŞAMALI ATEŞKES TEKLİFİ

1. 6 hafta sürecek ve tam ateşkes olacak. İsrail askerleri tamamen çekilecek. Kadın, çocuk, yaşlı ve yaralı rehineler İsrail'e verilecek.

2. Bütün rehineler geri döndürülecek.

3. Gazze'nin yeniden inşası başlayacak.

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