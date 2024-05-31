ABD ve İsrail’den siyonist plan! Biden: ’Hamas’sız Gazze sağlayacağız! | Terör devleti İsrail’den üç aşamalı ateşkes teklifi

Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İsrail'e çok büyük saldırılar oldu. İsrail'e cehennem yağdırdılar Gazze'de.

İnsani kriz devam ediyor. Ve bu ülkede insanların derin düşünceleri var.

Dünyanın en karmaşık en zor sorunu. Bununla ilgili hiçbir şey kolay değil.

Çok önemli bir adım attık. Bugün duyuruyorum. Barışı isteyen herkes sesini yükseltmeli. Bu anlaşmayı kabul etmeliler.

Rehinelerin evlerine döndüğü, İsrail'in güvenli olduğu bir zaman geldi.