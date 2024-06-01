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Kızını ifşalayan Deniz Akkaya'ya dava açtı! Eski eşi Efe Önbilgin'den yeni talep: Test istiyorum...

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Akkaya, "Telefonuna el koyduğum için saldırdı, balkona kilitledi" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçerek konuyla ilgili inceleme başlattı. Deniz Akkaya'nın açıklamaları sonrasında, Ayşe'nin babası iş insanı Efe Önbilgin ise çocuğunun velayetinin kendisine verilmesi için dava açtı. Önbilgin, dava dilekçesinde Akkaya'nın kendi zevkleri uğruna velayet hakkını kötüye kullandığını iddia ederek, kızının psikolojik ve fiziksel bütünlüğünün tehlikeye atıldığını öne sürdü.

Giriş Tarihi: 01.06.2024 13:35
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Kızını ifşalayan Deniz Akkaya’ya dava açtı! Eski eşi Efe Önbilgin’den yeni talep: Test istiyorum...

16 yaşındaki kızı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Deniz Akkaya ve eski eşi arasındaki sular bir an olsun durulmuyor.

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Kızını ifşalayan Deniz Akkaya’ya dava açtı! Eski eşi Efe Önbilgin’den yeni talep: Test istiyorum...

Deniz Akkaya, 2010'da boşandığı Efe Önbilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in kendisine saldırıp balkona kilitlediğini iddia ederken anlattıklarıyla herkesi şoke etti.

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Kızını ifşalayan Deniz Akkaya’ya dava açtı! Eski eşi Efe Önbilgin’den yeni talep: Test istiyorum...

"ALLAH TÜM ANNELERE SABIR VERSİN"

"Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin" diyen Akkaya, son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp hayatının kabusa döndüğünü söyledi.

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Kızını ifşalayan Deniz Akkaya’ya dava açtı! Eski eşi Efe Önbilgin’den yeni talep: Test istiyorum...

"1.5 SAAT BALKONA KİLİTLEDİ"

Eski eşini "bir ruh hastası" diye anan Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti ve mesajının devamında şu iddialarını dile getirdi:

"Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim.

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Kızını ifşalayan Deniz Akkaya’ya dava açtı! Eski eşi Efe Önbilgin’den yeni talep: Test istiyorum...

Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi.

Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım.