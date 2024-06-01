Kızını ifşalayan Deniz Akkaya'ya dava açtı! Eski eşi Efe Önbilgin'den yeni talep: Test istiyorum...

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Akkaya, "Telefonuna el koyduğum için saldırdı, balkona kilitledi" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçerek konuyla ilgili inceleme başlattı. Deniz Akkaya'nın açıklamaları sonrasında, Ayşe'nin babası iş insanı Efe Önbilgin ise çocuğunun velayetinin kendisine verilmesi için dava açtı. Önbilgin, dava dilekçesinde Akkaya'nın kendi zevkleri uğruna velayet hakkını kötüye kullandığını iddia ederek, kızının psikolojik ve fiziksel bütünlüğünün tehlikeye atıldığını öne sürdü.