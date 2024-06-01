Fenerbahçe Jose Mourinho transferini resmen KAP’a bildirdi! İşte Mourinho’nun transfer listesi

İŞTE MOURINHO'NUN TRANSFER LİSTESİ

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada "Şimdi oyuncu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku'yu Mourinho istiyor. Paulo Dybala ve Talisca da var o gelmek istiyor, ayrıca Sörloth... Bunlardan iki tanesini halletsinler. Diğerlerine biz gelince bakarız" ifadelerini kullandı.

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