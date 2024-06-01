Fenerbahçe Jose Mourinho transferini resmen KAP'a bildirdi! İşte Mourinho'nun transfer listesi
Son dakika haberine göre Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho transferini KAP'a resmen bildirdi. Açıklamada "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapmasının ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho hakkında KAP'a bildirimde bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 2+1 yıllık anlaşma sağladığı Mourinho ile görüşmelere başlandığı duyuruldu.
Koç ve Mourinho, bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde bir araya gelecek. Londra'da oynanacak karşılaşmada yorumculuk yapacak olan Mourinho'nun, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü'nün KAP'a yaptığı Mourinho açıklamasında, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlamıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." denildi.
İŞTE MOURINHO'NUN TRANSFER LİSTESİ
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada "Şimdi oyuncu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku'yu Mourinho istiyor. Paulo Dybala ve Talisca da var o gelmek istiyor, ayrıca Sörloth... Bunlardan iki tanesini halletsinler. Diğerlerine biz gelince bakarız" ifadelerini kullandı.
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