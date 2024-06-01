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Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın son hali şoke etti! Onu şimdi gören tanıyamıyor! Meğer yıllar sonra...

Bir dönem Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteri ile yıldızı parlayan Sitare Akbaş, yıllar içinde adeta bambaşka birine dönüştü. Yeni dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncunun son halini gören dönüp bir daha baktı. Eski halinden eser kalmayan oyuncuya takipçileri "Bu ne güzellik", "Tanıyamadık" gibi yorumlarda bulundu. İşte Sitare Akbaş'ın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 15:28
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Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş’ın son hali şoke etti! Onu şimdi gören tanıyamıyor! Meğer yıllar sonra...

Türk televizyon tarihinde iz bırakan dizilerden biri olan "Akasya Durağı", tekrar bölümleriyle seyircileri ekran başına kilitliyor.

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Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş’ın son hali şoke etti! Onu şimdi gören tanıyamıyor! Meğer yıllar sonra...

Dizi, şimdilerde oyuncularının değişimleriyle gündeme geliyor. Özellikle Zeyno karakterine hayat veren Sitare Akbaş'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

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Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş’ın son hali şoke etti! Onu şimdi gören tanıyamıyor! Meğer yıllar sonra...

Yeni dizisiyle sık sık gündem olan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi mest ediyor.

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Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş’ın son hali şoke etti! Onu şimdi gören tanıyamıyor! Meğer yıllar sonra...

Sitare Akbaş'a ''Bu ne güzellik' ve ''Sanki başka biri gibi' gibi yorumlar yapıldı.

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Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş’ın son hali şoke etti! Onu şimdi gören tanıyamıyor! Meğer yıllar sonra...

İşte Sitare Akbaş başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...