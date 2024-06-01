Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın son hali şoke etti! Onu şimdi gören tanıyamıyor! Meğer yıllar sonra...

Bir dönem Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteri ile yıldızı parlayan Sitare Akbaş, yıllar içinde adeta bambaşka birine dönüştü. Yeni dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncunun son halini gören dönüp bir daha baktı. Eski halinden eser kalmayan oyuncuya takipçileri "Bu ne güzellik", "Tanıyamadık" gibi yorumlarda bulundu. İşte Sitare Akbaş'ın son hali...