3 ilçe 4 belde 212 mahalle yeniden sandık başına gidiyor

Bu kapsamda; Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ile Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray merkeze bağlı Sağlık beldelerinde, seçmenler yarın yeniden belediye başkanı seçmek için sandık başına gidecek. Öte yandan; 212 mahallede de seçmen mahalle muhtarını belirleyecek.