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Milli Takım'da sakatlık şoku! Golcü futbolcuda kırık tespit edildi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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Milli Takım’da sakatlık şoku! Golcü futbolcuda kırık tespit edildi

Son dakika spor haberleri | EURO 2024 öncesi hazırlıklarını sürdüren Türkiye'de şok bir sakatlık yaşandı. Golcü futbolcu Enes Ünal, sol baş parmağındaki kırık nedeniyle Milli Takım EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce Çağlar Söyüncü arka adalesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı kadrodan çıkarılırken milliler bir şok daha yaşadı.

ENES ÜNAL KADRODA YOK
Sol ayak başparmağında kırık tespit edilen Enes Ünal da Türkiye'nin EURO 2024 kadrosunda olmayacak.

Enes Ünal'ın ayak parmağında kırık tespit edildi.Enes Ünal'ın ayak parmağında kırık tespit edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes'in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri yer aldı.

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