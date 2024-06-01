MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan’a ansızın saldırı! 2018 yılında kafeste karşılaşmışlardı | O anlar anbean kaydedildi

"ÖZÜR DİLERİM"

Cebebi kavganın ardından yaptığı açıklamada, "Tüm bu yaşananlardan dolayı önce kendi ailemden sonra tüm sevdiklerimden ve bana inanan takipçilerimden ve kötü örnek olduğum gençlerden özür dilerim. Ben aldığım eğitimlerle yabancı ülkelerde edindiğim deneyimlerle 10 yıldan fazladır sizlere abilik hocalık yapmaya çalıştım. Bunu yaparken amacım sizlere bir şeyler öğretmekti ve karşılıklı eğlenmekti." demişti.