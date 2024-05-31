Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya sırrını açıkladı! Güzelliğini bakın neye borçluymuş...

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gürsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın bulunduğu Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Fit vücudu ve güzelliğiyle göz dolduran oyuncu, sırrını açıkladı. Bir çocuk annesi olan Özkaya, sağlıklı görünmek için bakın neler yapıyormuş. İşte Ecem Özkaya'nın cilt bakım sırrı...