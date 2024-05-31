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Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya sırrını açıkladı! Güzelliğini bakın neye borçluymuş...

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gürsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın bulunduğu Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Fit vücudu ve güzelliğiyle göz dolduran oyuncu, sırrını açıkladı. Bir çocuk annesi olan Özkaya, sağlıklı görünmek için bakın neler yapıyormuş. İşte Ecem Özkaya'nın cilt bakım sırrı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 10:02
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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya sırrını açıkladı! Güzelliğini bakın neye borçluymuş...

Şu sıralar Bahar dizisindeki Rengin karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu, hem kariyeriyle hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya sırrını açıkladı! Güzelliğini bakın neye borçluymuş...

35 yaşındaki oyuncu, merak edenler için sağlıklı bir cilde sahip olmanın ipuçlarını verdi. Basit ama etkili sırrı açıklayan Özkaya, sağlıklı kalabilmek için sağlıklı beslendiğini ve doğal ürünler kullandığını paylaştı.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya sırrını açıkladı! Güzelliğini bakın neye borçluymuş...

Acıbadem sütü

Annesinin tavsiyesiyle cilt temizliğinde acıbadem sütünü kullanıyor. Tonik tercihi ise gül suyundan yana oluyor. Bunların yanı sıra cildi içten de besleyen Özkaya, her zaman sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu vurguluyor.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya sırrını açıkladı! Güzelliğini bakın neye borçluymuş...

Diğer yandan Özkaya'nın Mustafa Üstündağ ile evliliğinden olan oğlu Kaan'ın son hali merak edildi. İşte Ecem Özkaya'nın oğlu başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya sırrını açıkladı! Güzelliğini bakın neye borçluymuş...

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