LGS 2024 örnek soru ve çözüm kılavuzu | MEB Türkçe, Matematik, İnkılap Sayısal-Sözel örnek sorular TIKLA İNDİR

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı ve adaylar, sınav öncesi son hazırlıklarını tamamlamak için örnek soruları araştırmaya koyuldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınava günler kala, adayların kendi seviyelerini ölçebilmeleri adına LGS örnek sorularını yayınladı. 2 Haziran'da gerçekleştirilecek sınav öncesinde, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında MEB tarafından sunulan örnek sorular büyük ilgi görüyor. İşte MEB LGS örnek soruları ve detayları...