01 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Milyonlara ikramiye! Emeklinin hesaplarına yatacak! Kim ne zaman ve ne kadar alacak?

Haziran ayıyla birlikte milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesine ilişkin süreç de başladı. Kurban Bayramı öncesi ödenmesi gereken ikramiyelerin yüksek ihtimalle hesaplara 10-14 Haziran arasında yatırılacağı öğrenilirken, emekli maaş ödemelerinin de erkene çekilerek bayram öncesi hesaplara yatırılması gündeme geldi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 06:58
  • 1
  • 13
Milyonlara ikramiye! Emeklinin hesaplarına yatacak! Kim ne zaman ve ne kadar alacak?

Emekliler bu yılın ikinci ikramiyesi için gün sayıyor. Haziran ayına girilmesiyle Kurban Bayramı ikramiyesi süreci de başladı. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. 15 Haziran da arife günü. İkramiyenin bayramdan önce verilmesi gerektiği için 2 hafta içerisinde ödemeler yapılacak.

  • 2
  • 13
Milyonlara ikramiye! Emeklinin hesaplarına yatacak! Kim ne zaman ve ne kadar alacak?

Büyük ihtimalle 10-14 Haziran tarihleri arasında ikramiyeler yatırılacak. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Aynı tarihlerde emeklilere aylık ödemelerinin de yapılması gündemde.

  • 3
  • 13
Milyonlara ikramiye! Emeklinin hesaplarına yatacak! Kim ne zaman ve ne kadar alacak?

SSK emeklilerinin 17-26 Haziran, Bağ-Kur emeklilerinin 25-28 Haziran, memur emeklilerinin de 1-5 Temmuz'da ödenmesi gereken aylıklarının erkene çekilerek ikramiyeyle birlikte yatırılması bekleniyor.

  • 4
  • 13
Milyonlara ikramiye! Emeklinin hesaplarına yatacak! Kim ne zaman ve ne kadar alacak?

KİM, NE ALACAK?
Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda emekliler 3 bin lira alırken, hak sahibi dul ve yetimlere ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da sürekli iş göremezlik ödeneği oranı üzerinden hesaplama yapılarak ikramiye veriliyor.

  • 5
  • 13
Milyonlara ikramiye! Emeklinin hesaplarına yatacak! Kim ne zaman ve ne kadar alacak?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre Aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250, yüzde 50 olanlara bin 500, yüzde 25 olanlara 750 lira ikramiye ödeniyor. İki aylık birden alanlara ise en yüksek ödemeye izin veren dosya baz alınarak ikramiye yatırılıyor. Örneğin; emekli aylığı bağlanan, vefat eden eşinden de yüzde 50 ölüm aylığı alan kişiye, sadece emekli aylığı kapsamında 3 bin lira veriliyor.