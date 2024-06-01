01 Haziran 2024, Cumartesi
Milyonlara ikramiye! Emeklinin hesaplarına yatacak! Kim ne zaman ve ne kadar alacak?
Haziran ayıyla birlikte milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesine ilişkin süreç de başladı. Kurban Bayramı öncesi ödenmesi gereken ikramiyelerin yüksek ihtimalle hesaplara 10-14 Haziran arasında yatırılacağı öğrenilirken, emekli maaş ödemelerinin de erkene çekilerek bayram öncesi hesaplara yatırılması gündeme geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.06.2024 06:58
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13