Milyonlara ikramiye! Emeklinin hesaplarına yatacak! Kim ne zaman ve ne kadar alacak?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre Aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250, yüzde 50 olanlara bin 500, yüzde 25 olanlara 750 lira ikramiye ödeniyor. İki aylık birden alanlara ise en yüksek ödemeye izin veren dosya baz alınarak ikramiye yatırılıyor. Örneğin; emekli aylığı bağlanan, vefat eden eşinden de yüzde 50 ölüm aylığı alan kişiye, sadece emekli aylığı kapsamında 3 bin lira veriliyor.