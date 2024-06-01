Türkiye'nin "usta kalemi" Mehmet Barlas'ın vefatının üzerinden 1 yıl geçti... Eşi Canan Barlas onu bu sözlerle andı: Hep milletten yanaydı

Türk basınının duayen ismi ve SABAH Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatının üzerinden 1 yıl geçti. Türkiye'nin aydınlanma serüveninde büyük pay sahibi olan ve kaleme aldığı eserlerle buhranlı konulardan çıkış yolu gösteren Barlas, meslek hayatının her döneminde milletten yana tavır almasını bildi. Bu uğurda birçok kez işsiz kalan ve tehdit edilen Barlas, doğru bildiğini söylemekten hiç vazgeçmedi. SABAH'a konuşan eşi Canan Barlas, "Fikirleri dolayısıyla çalıştığı birçok gazeteden çıkartıldı. Hep milletten yanaydı. Demokrasi ve insan hakları adına hep bir mücadele içerisindeydi" dedi. Bundan tam bir yıl önce Türk basını yeri doldurulmayacak bir isim olan Mehmet Barlas'ı 81 yaşındayken kaybetti. Meslek hayatı boyunca birçok basın kuruluşunda çalışan ve uzun yıllar Türk basınının amiral gemisi SABAH'ta başyazarlık görevinde bulunan Barlas, çok yönlü entelektüel donanımı, fikirlerinin kapsayıcılığı ve demokrasiye olan tam inancı nedeniyle statükocuların hedefi oldu.