Türkiye'nin "usta kalemi" Mehmet Barlas'ın vefatının üzerinden 1 yıl geçti... Eşi Canan Barlas onu bu sözlerle andı: Hep milletten yanaydı
Türk basınının duayen isimlerinden olan ve Sabah Gazetesi başyazarlığını da yapan Mehmet Barlas'ın vefatının üzerinden 1 yıl geçti. Türkiye'nin aydınlanma serüveninde büyük pay sahibi olan Barlas, meslek hayatının her anında milletten yana tavır aldı. Barlas'ın eşi Canan Barlas onun için, "Hep milletten yanaydı. Demokrasi ve insan hakları adına hep bir mücadele içerisindeydi" ifadelerini kullandı.
Türk basınının duayen ismi ve SABAH Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatının üzerinden 1 yıl geçti. Türkiye'nin aydınlanma serüveninde büyük pay sahibi olan ve kaleme aldığı eserlerle buhranlı konulardan çıkış yolu gösteren Barlas, meslek hayatının her döneminde milletten yana tavır almasını bildi. Bu uğurda birçok kez işsiz kalan ve tehdit edilen Barlas, doğru bildiğini söylemekten hiç vazgeçmedi. SABAH'a konuşan eşi Canan Barlas, "Fikirleri dolayısıyla çalıştığı birçok gazeteden çıkartıldı. Hep milletten yanaydı. Demokrasi ve insan hakları adına hep bir mücadele içerisindeydi" dedi. Bundan tam bir yıl önce Türk basını yeri doldurulmayacak bir isim olan Mehmet Barlas'ı 81 yaşındayken kaybetti. Meslek hayatı boyunca birçok basın kuruluşunda çalışan ve uzun yıllar Türk basınının amiral gemisi SABAH'ta başyazarlık görevinde bulunan Barlas, çok yönlü entelektüel donanımı, fikirlerinin kapsayıcılığı ve demokrasiye olan tam inancı nedeniyle statükocuların hedefi oldu.
BOYUN EĞMEDİ
Meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan, büyük gazetelerin birçoğunda çalışan Barlas, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971'de mezun oldu. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yapan Barlas, gazetecilikle öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis Gazetesi'nde tanıştı. TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yapan Barlas, 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı. Cumhuriyet Gazetesi'nde profesyonel gazeteciliğe başlayan Barlas, 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı. Barlas, Son Havadis, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Star, Akşam, Posta ve Sabah'ın da aralarında olduğu birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı.
BÜYÜK EMEK VERDİ
Çeşitli dönemlerde Star TV, ATV, Show TV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğu yapan Barlas, 2003'te kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yapan Barlas, NTV'de Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adlı programı sundu. Barlas, bu yönüyle de Türk medyasının gelişmesine büyük katkı sunmuş oldu.
MİLLETTEN YANA OLDU
SABAH'a konuşan Mehmet Barlas'ın eşi Canan Barlas, "Mehmet Bey'le geçirdiğim her zaman önemliydi. Çok az insana böyle bir şey nasip olur. Çok donanımlı ve entelektüel yönü ağır basan bir insandı. İçinde bulunduğu topluma karşı asla yabancılaşmadı. Bilakis hep milleten yana oldu. Fikirleri dolayısıyla çalıştığı birçok gazeteden çıkartıldı. Fakat asla yılmadı. Evlilik hayatımız boyunca çok defa işsiz kaldık fakat mutsuz olmadık. 28 Şubat döneminde de yine milleten yana bir duruş sergiledi. Demokrasi ve insan hakları adına hep bir mücadele içerisindeydi. Çok yönlü ve kapsayıcı fikirleri nedeniyle dışlandı. Cesur bir insandı" dedi.
ÖNEMLİ ESERLER KALEME ALDI
Duayen gazetecinin "Rüzgâr Gibi Geçti", "Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi", "İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak", "Türkiye Üzerine Pazarlıklar", "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" ve "Dün Dündür" adlı kitapları da bulunuyor. Barlas, 1 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede ebedi âleme göç etmişti. Cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Atılan adımlar meyvesini veriyor! J.P. Morgan yıl sonu dolar/TL beklentisini düşürdü! Hızlı büyüme: OECD'de birinci, G20'de ikinci...
- LGS 2024 örnek soru ve çözüm kılavuzu | MEB Türkçe, Matematik, İnkılap Sayısal-Sözel örnek sorular TIKLA İNDİR
- Sınavdan önce okunacak dualar ARAPÇA-Türkçe | LGS'de başarılı olmak için hangi dualar okunur?
- LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8'nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler
- A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek
- Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin açıklaması yapan Azra Kohen'in kitapları neler?
- SGK girişi 1995 1999 2003 2008 olana yaş, gün, prim yenilendi! 10, 12 yılla erken emeklilik imkanı
- Fenerbahçe başkanı ne zaman belli olacak? 2024 FB başkanı kim olacak, belli oldu mu?
- Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel
- Emekliye yeni maaş tablosu: Kök maaşa 13.600 TL ayarı çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye temmuzda %36 zam! 10.250, 11.150, 13.400 TL alanlar...
- Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?
- Haftada 1-2 Çilekle Bembeyaz Dişlere Sahip Olmak Mümkün!