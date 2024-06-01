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İstanbul'da zehir tacirlerine ağır darbe

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonla zehir tacirlerine darbe vurulduğunu açıkladı. "Narkoçelik-19" operasyonu kapsamında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 8 şüpheli de yakalandı.

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