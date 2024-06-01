01 Haziran 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar başladı
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da kurban pazarları kurulurken, sıkı pazarlıklar ve satışlar da bayrama 15 gün kala başladı. Pazara kurban almaya gelen Trabzonlu Rahman Durmuş ile Bayburtlu besici İsmail Balık'ın kameralara yansıyan pazarlığı ise fıkraları aratmadı.