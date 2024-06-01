Kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da kurban pazarları kurulurken, sıkı pazarlıklar ve satışlar da bayrama 15 gün kala başladı. Pazara kurban almaya gelen Trabzonlu Rahman Durmuş ile Bayburtlu besici İsmail Balık'ın kameralara yansıyan pazarlığı ise fıkraları aratmadı.