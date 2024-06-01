Devlerin savaşı | Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim olacak? Kupa için imha planı hazır

ARDA GÜLER DORTMUND MAÇINDA OYNAYACAK MI?

A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekti.Ancelotti, kendisine yöneltilen soru üzerine "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Nerdeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda." dedi.Arda Güler, Real Madrid'in maç kadrosunda yer aldı. Genç yıldızın ikinci yarı karşılaşmada süre alması bekleniyor.Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, görev verilmesi halinde forma giyecek ve kariyerlerinin ilk "Devler Ligi" şampiyonluğu için mücadele edecek.