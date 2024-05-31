HÜRJET rotasını ilk yurt dışı uçuşuna çevirdi

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en prestijli havacılık ve savunma etkinliklerinden biri olan Egypt International Airshow, uluslararası havacılık endüstrisinin önde gelen isimlerini, savunma sanayisi profesyonellerini ve teknoloji meraklılarını bir araya getiriyor.

Yeni iş ortaklıkları ve bölgesel pazarlarla bağlantı kurma fırsatı sunan etkinlikte, Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Dassault Aviation gibi küresel üreticiler ürün ve teknolojilerini tanıtıyor. Etkinlikte, ayrıca dünyaca ünlü akrobasi timleri, askeri hava kuvvetleri ve çeşitli hava araçları uçuş gösterileri gerçekleştiriyor.