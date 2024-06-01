Türkiye’de sadece o ilimizde üretiliyor! Kolesterolün doğal ilacı...

Yüksek Antioksidan İçeriği: Siyah pirinç, diğer pirinç çeşitlerine göre daha yüksek antioksidan içeriğine sahiptir. Antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücreleri korur ve yaşlanmayı geciktirir.

Düşük Glisemik İndeks: Siyah pirinç, düşük glisemik indekse sahip bir karbonhidrat kaynağıdır. Bu özelliği sayesinde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur ve tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne destek olur.

Fiber Zengini: Siyah pirinç, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sistemi sağlığını destekler, sindirimi düzenler ve bağırsak hareketlerini artırır. Ayrıca, tokluk hissini uzatarak açlık hissini azaltır.