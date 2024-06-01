LGS 1. ve 2. oturum hangi dersler var? Liselere Geçiş Sistemi oturumlar saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024, 8. sınıf öğrencileri için önemli bir dönüm noktası olacak. Bu sene sınav, 2 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Heyecan ve merak tavan yaparken, sınavla ilgili detayları öğrenmek de büyük önem taşıyor. Adaylar sınavın her iki oturumu için de saat ve süre detaylarını merak ediyor. Peki, LGS 1. ve 2. oturum hangi dersler var? LGS kaç dakika, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte haberin detayı!