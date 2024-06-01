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LGS 1. ve 2. oturum hangi dersler var? Liselere Geçiş Sistemi oturumlar saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Giriş Tarihi: 01.06.2024
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LGS 1. ve 2. oturum hangi dersler var? Liselere Geçiş Sistemi oturumlar saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Adrenalin tavan yapıyor, heyecan dorukta! 8. sınıf öğrencileri için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024'e az kaldı. Bu sene sınav, 2 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Öğrenciler LGS 1. ve 2. oturumda hangi derslerden sınava tabi tutulacağını ve kaç saat süreceğini araştırmaya başladı. İşte detaylar…

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024, 8. sınıf öğrencileri için önemli bir dönüm noktası olacak. Bu sene sınav, 2 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Heyecan ve merak tavan yaparken, sınavla ilgili detayları öğrenmek de büyük önem taşıyor. Adaylar sınavın her iki oturumu için de saat ve süre detaylarını merak ediyor. Peki, LGS 1. ve 2. oturum hangi dersler var? LGS kaç dakika, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte haberin detayı!

LGS KAÇ OTURUMDAN OLUŞUR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liselere yerleşiminde önemli bir rol oynayan merkezi sınavdır. Sınav, iki oturumdan oluşur:

1. Oturum: Sözel bölüm

2. Oturum: Sayısal bölüm

LGS 1. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

LGS'nin ilk oturumu, saat 09.30'da başlayacak. Bu oturumda, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil derslerinden sorular yer alacak. 1. oturum, toplam 75 dakika sürecek.

LGS 2. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

LGS'nin ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yer alacak. 2. oturum, toplam 80 dakika sürecek ve saat 12.50'de sona erecek.

BİRİNCİ OTURUM

LGS'nin ilk oturumu olan sözel alan sınavı, sabah 09.30'da başlayacak. Toplamda 50 sorudan oluşan bu oturum, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerini kapsayacak ve 75 dakika sürecek.

İKİNCİ OTURUM

İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak olan sayısal alan sınavıdır. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve bu oturum 80 dakika sürecektir. Öğrencilerin sayısal yeteneklerini ölçecek olan bu oturum, günün ikinci yarısında gerçekleşecek.

KAÇ SORU SORULACAK?

Sınav, iki oturum halinde gerçekleştirilecek ve toplamda 90 çoktan seçmeli soru sorulacak. Öğrencilerin sınav başvuruları ve sonuç işlemleri tamamen elektronik ortamda yapılacak. Öğrencilerin sınavla ilgili en güncel bilgilere ve Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024'e Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi https://www.meb.gov.tr üzerinden erişmeleri mümkün olacak.

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