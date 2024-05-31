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Ankara'da çirkin saldırı! Çarşaflı kadının başını açmaya çalıştı tehditler savurdu | Savcılık harekete geçti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Ankara’da çirkin saldırı! Çarşaflı kadının başını açmaya çalıştı tehditler savurdu | Savcılık harekete geçti

Ankara'da bir site bahçesinde oturan kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü ve o anlarda apartman sakini bir kadın tesettürlü ve çarşaflı kadınlara tehditler savurdu. Çarşaflı kadının başını açmaya şahıs eline keser alarak hemcinslerinin üzerine saldırdı. Çirkin saldırının yer aldığı anlar sosyal medyada yayıldı ve Ankara Valiliği açıklama yaptı. Valilik olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Olay, pazar günü Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Aslı T., iddiaya göre bahçede oturan ve kendisinin olduğu tarafa bakan komşusu Fatma G.'ye 'Sen bana niye baktın?' diyerek saldırdı.

"SİZDEN MİDEM BULANIYOR" DEYİP BAŞINI AÇMAYA ÇALIŞTI

Apartman sakini saldırgan kadın "Benim sizden midem bulanıyor" diyerek çarşaflı ve tesettürlü komşularına saldırdı. Saldırgan kadın küfürler savurduğu kadının çarşafını açmaya çalışmakla yetinmedi ve eline keser alarak kadınların üzerine saldırmaya devam etti.

Eşi olduğu iddia edilen kişi ise saldırgan kadını alandan uzaklaştırıp "Ağzını topla" diyerek tesettürlü kadınları tehdit etmeye devam etti. O anlar ise telefon ile anbean kameraya yansıdı.

ANKARA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Ankara Valiliği tarafından bir açıklama geldi. Valilik "Sosyal medyada da yer alan, İlimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumluları adli mercilere intikal ettirilmiş olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." açıklamasını yaptı.

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