Ankara’da çirkin saldırı! Çarşaflı kadının başını açmaya çalıştı tehditler savurdu | Savcılık harekete geçti

ANKARA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Ankara Valiliği tarafından bir açıklama geldi. Valilik "Sosyal medyada da yer alan, İlimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumluları adli mercilere intikal ettirilmiş olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." açıklamasını yaptı.