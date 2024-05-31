İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki transfer listesi! Aziz Yıldırım o isimleri tek tek açıkladı...

"FENERBAHÇE RAYDAN ÇIKTI"

Burada konuşan Yıldırım, şampiyonluk hedefiyle aday olduğunu anlatarak, "Şimdi Fenerbahçe raydan çıktı. Fenerbahçe sportif anlamda başarılı olmadığı gibi başka mecralara kaydı. Bilmiyorum görüyor musunuz? Biz çok görüyoruz. Bundan dolayı arkadaşlarla bu raydan çıkan vagonu yine raya oturtup devam etmesini sağlayabilmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Fenerbahçe taraftarı için şampiyonluk sözü verdiklerini vurgulayarak, yönetim için fazla aday çıkmamasını eleştirdi.

Kulübün borçlarına değinen Yıldırım, "Başkanlığım sürecinde 'Borç şu kadardı, bunlar böyle yaptılar.' demeyeceğim, konuşmayacağım. Böyle şeylerle işimiz yok. Başarılı olma mecburiyetindeyiz. Şampiyon olmamız lazım. Şampiyon olmazsak hepimiz üzüleceğiz. Onun için tek vaadimiz şampiyon olmak, yapmak. Tarih şampiyonları yazar, ikincileri yazmaz." diye konuştu.