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Müge Anlı'daki mide bulandıran olayda flaş gelişme! Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunmuştu...

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te işlenen istismar vakası izleyenleri şoke etti. Tüm Türkiye'yi sarsan olayda Selahattin, stüdyoya gelerek kızı ve arkadaşının kaybolduğunu iddia etmiş, ancak gerçeklerin ortaya çıkmasıyla programdan kaçmıştı. Kayıp kızlar üvey babalarının kendilerine küçük yaşlarından beri tecavüz ettiğini, satırla saldırdığını söylemişti. Ardından sapık baba canlı yayında gözaltına alınmıştı. İşte mide bulandıran olayda son dakika gelişmesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 11:35
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Müge Anlı’daki mide bulandıran olayda flaş gelişme! Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunmuştu...

Müge Anlı'nın programında gün yüzüne çıkan korkunç bir olay tüm Türkiye'yi şoke etti. Geçtiğimiz günlerde "Kızım ve arkadaşı kaçmak için öğünlerime ilaç attı" diye bir iddia ile Selahattin adlı bir adam programa katılmıştı. Adam kayıp kızları aradığını söylemişti.

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Müge Anlı’daki mide bulandıran olayda flaş gelişme! Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunmuştu...

Figen ve Bahar adlı kardeşler kayıplarının 15. gününde bulundu. Programda F.T.B. ve B.D adlı kızları arayan Selahattin ile ilgili bugün korkunç sırlar anlatıldı. Adamın, genç kızlara ve yanındakilere "Hepinizi karım yapacağım" dediği ve üvey kızlarına yıllardır tecavüz ettiği ortaya çıktı. Kayıp kızlar üvey babalarının kendilerine küçük yaşlarından beri tecavüz ettiğini, satırla saldırdığını, dövdüğünü söyledi.

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Müge Anlı’daki mide bulandıran olayda flaş gelişme! Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunmuştu...

Yıllardır istismara uğrayan genç kızlar Müge Anlı'ya Selahattin adlı şahsın onlara tecavüz ettiği videoları teslim etti. Görüntüleri izleyen Müge Anlı ve izleyenler şoke oldu. Müge Anlı, kızların yıllardır tecavüze uğradığını, polise şikayet ettiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını açıkladı. Yetkililere seslenen Müge Anlı, kızların bir an önce güvenli bir ortama alınmasını ve adam hakkında gerekli cezanın uygulanmasını dedi.

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Müge Anlı’daki mide bulandıran olayda flaş gelişme! Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunmuştu...

TECAVÜZE UĞRADIM DEDİ

Selahattin, kızların kendisine uyku hapı verip tecavüze uğradığını savundu. Kızların annesinin de durumdan haberdar olduğu öğrenildi.

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Müge Anlı’daki mide bulandıran olayda flaş gelişme! Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunmuştu...

Kızların büyük ablası Gizem'in de Selahattin ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Kızlar, Gizem'in Selahattin ile kendi rızası ile birlikte olduğunu söyledi.