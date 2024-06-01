Müge Anlı’daki mide bulandıran olayda flaş gelişme! Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunmuştu...

Figen ve Bahar adlı kardeşler kayıplarının 15. gününde bulundu. Programda F.T.B. ve B.D adlı kızları arayan Selahattin ile ilgili bugün korkunç sırlar anlatıldı. Adamın, genç kızlara ve yanındakilere "Hepinizi karım yapacağım" dediği ve üvey kızlarına yıllardır tecavüz ettiği ortaya çıktı. Kayıp kızlar üvey babalarının kendilerine küçük yaşlarından beri tecavüz ettiğini, satırla saldırdığını, dövdüğünü söyledi.