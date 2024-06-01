01 Haziran 2024, Cumartesi
Müge Anlı'daki mide bulandıran olayda flaş gelişme! Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunmuştu...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te işlenen istismar vakası izleyenleri şoke etti. Tüm Türkiye'yi sarsan olayda Selahattin, stüdyoya gelerek kızı ve arkadaşının kaybolduğunu iddia etmiş, ancak gerçeklerin ortaya çıkmasıyla programdan kaçmıştı. Kayıp kızlar üvey babalarının kendilerine küçük yaşlarından beri tecavüz ettiğini, satırla saldırdığını söylemişti. Ardından sapık baba canlı yayında gözaltına alınmıştı. İşte mide bulandıran olayda son dakika gelişmesi...
Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 11:35
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