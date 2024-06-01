Hangi sokak köpekleri uyutulacak? Alınacak önlemler neler? AK Partili isim detayları açıkladı
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'de milyonlarca sokak köpeği olduğuna dikkat çekerek sokaklardan toplanacak tüm köpeklerin uyutulacağına ilişkin iddiaların doğru olmadığının altını çizdi. Güler, "saldırgan ve normalleştirilmesi mümkün olmayan" köpeklerin uyutulacağını söyledi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sokak köpekleri sorununun çözümü için yapılan çalışmanın çerçevesini anlattı, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.
Yaptıkları hazırlık ile ilgili kamuoyunda "bütün köpekler toplanıp ötanazi yapılacakmış" gibi yanlış bilgiler yayıldığını belirten Güler, şu mesajları verdi:
4 MİLYON SOKAK KÖPEĞİ VAR
Güler, resmi rakamlara bakıldığında 2.5 milyon civarında sahipsiz, başıboş köpeğin sokaklarda olduğunu belirtti.
Bu rakamın net bir tespite dayanmadığını söyleyen Güler, tahmini 4-4.5 milyon civarında sahipsiz sokak köpeğinin şehirlerde, ilçelerde bulunduğunu vurguladı.
ÇETELER HALİNDE GEZİYORLAR
Vatandaşların yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Güler, saldırgan, çeteler halinde gezen köpeklerin olduğunu söyledi.
KUDUZ TEMASLI SAYISI ARTIYOR
Kuduz temaslı sayısının ciddi manada artış gösterdiğini görüyoruz diyen Güler, "Vahşi orman alanlarına yapılan barınaklarda vahşi hayvan ve köpek teması sonucu ortaya çıkan kuduz riski var." dedi.
SALDIRGANLAŞMIŞ KÖPEKLER
Anatomik yapısı bozulmuş, farklı ürümeden kaynaklanan saldırganlaşmış, normalleşmesi mümkün olmayan, hasta, acı çeken hayvanlar olduğundan söz eden Güler, "Bunları merhamet iklimine uygun olarak uyutma dediğimiz şekli ile birlikte normalleştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
MASKOT YAREN İLE SORUN YOK
Güler konuşmasının devamında, "Mahallenin maskotu, adı "Can, Yaren, Beyaz, Papatya" gibi köpeklerle sorunumuz yok. Toplumun sorunu cadde ve sokaklardaki saldırgan, çeteler halinde gezen, sokak güvenliği ve toplum sağlığını etkileyenler." dedi.
BARINAKLARA ALINACAK
Barınakların yaşam kalitesini yükseltmek istediklerini ifade eden Güler, olumuz durumu olan köpeklerin burada ayırt edileceği bilgisini paylaştı.
BELEDİYELERİN SORUMLULUĞU
Güler, belediyelerin sokak köpeklerinin, kedilerin barınaklarını yapma zorunluluğu olduğunu vurguladı.
ÇİP, KULAKLIK, AŞI
Hayvanların sahiplenilmesinin önemine vurgu yapan Güler, "Kısırlaştırmaya yoğun bir şekilde devam edelim. Aşılayarak, çip veya kulaklık takarak hayvanseverler ile süreci yürütelim diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
DİYANET'TEN AÇIKLAMA
Sokak hayvanlarını sahiplendirmenin sağlanamaması veya hayvanın saldırgan olması durumunda uyutulma seçeneğiyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
Diyanet, sokak köpekleri insanlara ve topluma zarar veriyorsa son çare olarak uyutulmasının caiz olduğunu belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorulan "Sokak köpeklerini uyutmak dinimizde caiz midir?" sorusuna verilen yanıtta, akli dengesi yerinde olmayan ya da topluma zarar veren insanlara bile gerektiğinde sakinleştirici ilaç verildiği veya bir yere kapatıldığına dikkat çekilerek, "İnsanları ve diğer canlıları korumak için yapılan uyutma uygulamasının dinimizce bir sakıncası yoktur" denildi.
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