Hangi sokak köpekleri uyutulacak? Alınacak önlemler neler? AK Partili isim detayları açıkladı

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Sokak hayvanlarını sahiplendirmenin sağlanamaması veya hayvanın saldırgan olması durumunda uyutulma seçeneğiyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Diyanet, sokak köpekleri insanlara ve topluma zarar veriyorsa son çare olarak uyutulmasının caiz olduğunu belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorulan "Sokak köpeklerini uyutmak dinimizde caiz midir?" sorusuna verilen yanıtta, akli dengesi yerinde olmayan ya da topluma zarar veren insanlara bile gerektiğinde sakinleştirici ilaç verildiği veya bir yere kapatıldığına dikkat çekilerek, "İnsanları ve diğer canlıları korumak için yapılan uyutma uygulamasının dinimizce bir sakıncası yoktur" denildi.