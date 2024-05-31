Şampiyonlar Ligi finali öncesi Ancelotti'den flaş Arda Güler sözleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid yarın akşam saat 22.00'de İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda karşılaşacak. Dev final öncesizde İspanyol basınına açıklamalarda bulunan Carlo Ancelotti, Arda Güler ve Jude Bellingham hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Real Madrid ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak.
JUDE BELLINGHAM VE ARDA GÜLER HAKKINDA KONUŞTU
Dortmund ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finali öncesi İspanyol basınına açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'la ilgili konuşurken, Arda Güler hakkında flaş ifadeler kullandı.
ARDA GÜLER FİNAL MAÇININ KADROSUNDA!
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Arda Güler'i, Borussia Dortmund ile oynayacağı finalin kadrosuna dahil etmişti.
İngiliz yıldız Jude Bellingham hakkında değerlendirmede bulunan Ancelotti, bu esnada Güler hakkında çarpıcı bir ifade kullandı:
"ÇOCUK GİBİ"
"Bellingham çok olgun, çok ciddi, 20 yaşında ama hiç de öyle durmuyor. Dünya Bellingham'ı, Arda Güler gibi çocuk olarak görmüyor."
"Jude oğuldan, çok kardeş gibi. Çok ciddi, çok profesyonel ve az egoya sahip"
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