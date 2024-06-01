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Rusya'da 40'a yakın patlama! Belgorod şehrinde Rus hava savunma sistemleri devreye girdi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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Rusya’da 40’a yakın patlama! Belgorod şehrinde Rus hava savunma sistemleri devreye girdi

Rusya'da 40'a yakın patlama meydan geldi. Belgorod şehrinde Rus hava savunma sistemleri devreye girdi. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, NATO'yu ve ABD'yi "gerilimi yeni bir seviyeye yükseltmekle" suçlamıştı.

Rusya'da 40'a yakın patlama meydana geldi.

RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE!

Belgorod şehrinde Rus hava savunma sistemleri devreye girdi.

RUSYA NATO VE ABD'Yİ UYARMIŞTI: GERİLİMİ ARTIRMAYIN

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, NATO'yu ve ABD'yi "gerilimi yeni bir seviyeye yükseltmekle" suçlamıştı.

"UKRAYNA'YI PROVOKE ETMEK ADINA TÜM YOLLARI DENİYORLAR"

Peskov, "Bu anlamsız savaşın sürmesi için Ukrayna'yı provoke etmek adına tüm yolları deniyorlar" demişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ise ABD ve Almanya'nın kararının Rus sınırı yakınlarındaki sivil nüfusun korunmasına yardımcı olacağını kaydetmişti.

Amerikan yetkililer ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez Ukrayna'ya sadece Harkov cephesinde olmak üzere Rus toprakları içindeki askeri hedeflere karşı ABD silahlarını kullanma izni verdiğini söylemişti.

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