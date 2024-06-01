Rusya’da 40’a yakın patlama! Belgorod şehrinde Rus hava savunma sistemleri devreye girdi

Amerikan yetkililer ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez Ukrayna'ya sadece Harkov cephesinde olmak üzere Rus toprakları içindeki askeri hedeflere karşı ABD silahlarını kullanma izni verdiğini söylemişti.

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