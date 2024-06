Türkiye'den "teröristan" planına geçit yok! ABD ve PKK'ya çok net uyarı: Oldubittiye fırsat vermeyeceğiz

Bakan Yaşar Güler ve Sabah Yazarı Mahmut Övür

İşte Güler'in o açıklamaları:

'OPERASYONA HER AN HAZIRIZ!'

Operasyon hazırlığı yok; çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her an hazır ve ihtiyaç duyduğu her an operasyon yapıyor. Eskiden üç komando tugayımız vardı. Kayseri, Bolu ve Siirt. Bu tugaylar kışın hazırlık yapar, bahar geldiğinde operasyonlara başlardı. Kar yağdığında da geri dönerlerdi. Onlar geri dönünce teröristler tekrar gelirdi. Bu her sene tekrarlanırdı.

Şimdi 20'den fazla komando tugayımız var ve hemen hepsi sahada. Temizledikleri yerlerde kalıyorlar. Yani geçmişte yürütülen 'sınırlı hedefli ve süreli' askeri harekâtların yerine bugün artık, 'sürekli ve kapsamlı' operasyonlarla terör örgütlerine büyük darbe vurulmakta ve terörle mücadelede büyük başarılar elde edilmektedir. Uyguladığımız bu 'Terörle Mücadelede Yeni Güvenlik Konsepti'miz sayesinde terör örgütünü hareket edemez duruma getirdik. Örgüt eleman ve silah bulamaz, aktaramaz hâlde.