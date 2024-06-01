Türkiye'den "teröristan" planına geçit yok! ABD ve PKK'ya çok net uyarı: Oldubittiye fırsat vermeyeceğiz

KOMŞULARLA İYİ İLİŞKİLER

Yunanistan ile aramızdaki ilişkilerin geliştirilmesinde olumlu bir dönemden geçtiğimize, çözüm odaklı bir yaklaşımla dürüst ve yapıcı bir ilişkinin iki ülkenin de yararına olacağına samimiyetle inanıyorum. Türkiye olarak her zaman 'Barışın kaybedeni, savaşın ise kazananı olmaz' düşüncesiyle hareket ediyoruz. Biz kimseyle, özellikle komşularımızla bir problem yaşamak istemiyoruz. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için ordumuzun etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak için çalışıyoruz.



KALKINMA YOLU PROJESİ

Irak'a yaptığımız son ziyaret oldukça olumlu ve faydalı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti onlar için çok önemliydi ve bu ziyarette değişik alanlarda çok sayıda anlaşma imzaladık. Yıllardır PKK'yı hiçbir şekilde 'terör örgütü' olarak tanımlamayan Irak, 'yasaklı örgüt' olarak tanımladı. Irak ilk kez PKK'yı sadece Türkiye'nin değil kendi problemi olarak da görüyor. Terörle mücadelede işbirliği, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından yerinden edilmiş köylülerin güvenlik ve huzuru için de elzem.

Ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi'nin önemi ortaya çıkmaya başladı. Basra Körfezi'nden Avrupa'ya uzanan projenin hem bölge hem Türkiye hem de Irak için büyük imkân olduğunu değerlendiriyor ve bölgede refahın gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum.

PKK'NIN SURİYE'DE SEÇİM HAZIRLIĞI

Sözde seçim çalışmalarının Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğunu; bölgede huzurun ve barışın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğuracağını başından beri vurguladık. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz. Milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek vurguluyorum.



"GEREKİRSE ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNÜRÜZ"

Suriye rejimiyle görüşmeler sadece İran, Türkiye, Suriye ve Rusya olarak dörtlü yapılıyor. Amacımız, Suriye'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı temelinde siyasi bir çözüme ulaşılmasıdır. Kapsayıcı bir Anayasa'nın kabulü, serbest seçimlerin yapılması, kapsamlı bir normalleşme ve güvenlik ortamının sağlanması konusunda destek vermeye hazırız ve bunlar yapıldıktan ve sınırlarımızın güvenliği tam olarak sağlandıktan sonra gerekirse çekilmeyi düşünebiliriz.