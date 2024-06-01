01 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

2 katlı bina alev alev yandı! Ortaköy'deki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti

ahaber.com.tr
Damla Karasu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2024 10:19
Son dakika yaşam haberleri… İstanbul Ortaköy'de iki katlı bir bina alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Görüntüler İstanbul Ortaköy'den. İki katlı bir binada yangın çıktı. Yangın sebebiyle gökyüzünü gri dumanlar kapladı.

Yangın paniğe sebep olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gelenekten geleceğe kahvaltı sofrası!
Gelenekten geleceğe kahvaltı sofrası!
2 katlı bina alev alev yandı!
2 katlı bina alev alev yandı!
Zorluklardan zirveye uzanan bir hayat!
Zorluklardan zirveye uzanan bir hayat!
Narkoçelik-19 operasyonları: 8 gözaltı
Narkoçelik-19 operasyonları: 8 gözaltı
1 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Oğlunun otomobilini sollamak istedi facia yarattı!
Oğlunun otomobilini sollamak istedi facia yarattı!
MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan’a ansızın saldırı!
MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'a ansızın saldırı!
Kaza geçiren Alper Gezeravcı taburcu edildi!
Kaza geçiren Alper Gezeravcı taburcu edildi!
Otele el bombası atıp kurşun yağdırdı!
Otele el bombası atıp kurşun yağdırdı!
Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu!
Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu!
Amasya’da sele kapılan kadını taksici kurtardı!
Amasya’da sele kapılan kadını taksici kurtardı!
Seçil Erzan davasında banka yöneticileri tanıklık ediyor!
Seçil Erzan davasında banka yöneticileri tanıklık ediyor!
Daha Fazla Video Göster