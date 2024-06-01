2 katlı bina alev alev yandı! Ortaköy'deki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti

Son dakika yaşam haberleri… İstanbul Ortaköy'de iki katlı bir bina alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Görüntüler İstanbul Ortaköy'den. İki katlı bir binada yangın çıktı. Yangın sebebiyle gökyüzünü gri dumanlar kapladı.

Yangın paniğe sebep olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.