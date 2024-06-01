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Londra'da Türklerin finali! Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler ve Salih Özcan rakip

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 01.06.2024 14:04
Şampiyonlar Ligi finali bugün Londra'da oynanıyor. Borissa Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Dev mücadelede iki Türk futbolcu Arda Güler ve Salih Özcan birbirine rakip olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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