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LGS’ye girmek zorunlu mu? 2024 Liselere Geçiş Sınavı’na girmeyenlere ceza veya yaptırım uygulanacak mı?

Giriş Tarihi: 31.05.2024
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LGS’ye girmek zorunlu mu? 2024 Liselere Geçiş Sınavı’na girmeyenlere ceza veya yaptırım uygulanacak mı?

18 – 29 Mart 2024 tarihleri arasından 2024 Liselere Geçiş Sınavı’na başvuruda bulunan bazı öğrenciler sınava girmenin zorunlu olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki 2 Haziran 2024 tarihinde sınava gelmeyen öğrencilere bir yaptırım uygulanacak mı? işte detaylar….

2 Haziran Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2024 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) düzenlenecek. 18 – 29 Mart 2024 tarihleri arasından E – Okul üzerinden başvurularını tamamlaya bazı öğrenciler Liselere Geçiş Sınavı'a girişin zorunlu olup olmadığını, girilmediği taktirde bir cezası veya yaptırımının olup olmadığını merak ediyor. Peki LGS'ye girmek zorunlu mu? İşte merak edilen sorunun cevabı.

LGS'YE GİRMEK ZORUNLU MU?

LGS'ye girmek zorunlu değil. Sınav isteğe bağlı olup öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

LGS'YE ESKİ KİMLİKLE GİRİLİR Mİ?

Kimlik belgesinde öğrencinin TC kimlik numarasının yazması yeterli. Ayrıca öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu karekodlu geçici kimlik belgesi/TC kimlik kartı talep belgesi ile sınava girebilecek.

LGS'DE YASAK OLAN EŞYALAR

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç,çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye,küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır.

Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

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