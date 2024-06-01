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Edirne’de arpa hasadı başladı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 14:20
Güncelleme:01.06.2024 14:30
Edirne’nin Keşan ilçesinde ilk arpa hasadı başladı. Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Mayıs ayı başında meydana gelen dolu yağışından etkilenen yerlerde yüzde 60 oranında verim kayıpları yaşanacağını söyledi.
Edirne’de arpa hasadı başladı
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