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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ateşkes vurgusu: Gazze'de soykırım durdurulmazsa bu sorun büyüyecek

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ateşkes vurgusu: Gazze’de soykırım durdurulmazsa bu sorun büyüyecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ateşkes vurgusunda bulundu. Bakan Fidan "Gazze'de soykırım durdurulmazsa bu sorun büyüyecek" dedi.

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