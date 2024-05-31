Seçil Erzan davasında Fatih Terim itirafı: Ondan aldığı paraları yerine koyabilmek için futbolculardan da para almış

"FATİH TERİM SEÇİL ERZAN İÇİN, 'KIZIM GİBİDİR' DEDİ"

Duruşmada ilk olarak bankanın yönetim kurulu üyesi Tanju Kaya tanık olarak dinlendi. Seçil Erzan ile ilk kez 2019 yılında Fatih Terim'i ziyarete gittiklerinde karşılaştıklarını anlatan Tanju Kaya, "Bir de bu olaylar çıktığında ifade işlemi için görmüştüm" dedi.

Yaşanan olaylardan Sermin Tekin'in kendisini aramasıyla haberdar olduğunu söyleyen Tanju Kaya, "Ben de Hakan Ateş'i arayarak bilgi verdim. Ertesi gün Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Arda Turan bankaya geldiler. Emre Belözoğlu ve Arda Turan mağdur olduklarını söylediler. Fatih Terim ise henüz banka hesaplarına bakmadığını söyledi. Fatih Terim Seçil hanım için, 'Kızım gibidir' dedi.