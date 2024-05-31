Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?

Ev sahipleri, emlak vergisi ödemeleri için tarih araştırmalarını hızlandırdı. Yıl içinde iki taksit halinde ödenen emlak vergisinin ilk taksit ödemesi için tarihler merak konusu oldu. Emlak vergisini dileyenler peşin olarak ödeyebilirken, isteyenler de taksitlendirme yoluna gidebiliyor. Peki, 2024 yılı emlak vergisi ilk taksiti ne zaman ödenecek?