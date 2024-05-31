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Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?

Ev sahipleri, emlak vergisi ödemeleri için tarih araştırmalarını hızlandırdı. Yıl içinde iki taksit halinde ödenen emlak vergisinin ilk taksit ödemesi için tarihler merak konusu oldu. Emlak vergisini dileyenler peşin olarak ödeyebilirken, isteyenler de taksitlendirme yoluna gidebiliyor. Peki, 2024 yılı emlak vergisi ilk taksiti ne zaman ödenecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 06:19 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 06:19
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Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?

Emlak sahiplerini ilgilendiren emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödemesi için zaman geldi çattı. Taşınmazların bulunduğu belediyeler tarafından yıllık olarak tahakkuk ettirilen bu vergiler, mükelleflerin gecikme zamlarıyla karşılaşmaması için belirlenen taksit süreleri içinde ödenmeli. Peki 2024 yılı emlak vergisi 1. taksit ödeme takvimi nasıl?

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Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?

Emlak Vergisi Ödemesi Ne Zaman?

2024 yılı içinde iki taksit halinde ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

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Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?

İkinci taksit ise kasım ayı boyunca ödenebilecek.

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Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?

Emlak Vergisi Nasıl Ödenir?

Mükellefler, TC kimlik numarası veya sicil numarası ile vergilerini online olarak ödeyebilirler. Ayrıca, e-Devlet üzerinden birçok belediyeye ait sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgilerine ulaşmak mümkün.

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Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?

Ödemeler, belediye veznelerinden, posta çeki ile, e-belediye sisteminden kredi kartı ile veya bankalara havale/eft yoluyla gerçekleştirilebiliyor.

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