01 Haziran 2024, Cumartesi
10.555 TL üstü 15.250 TL altı maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine Pazar, Pazartesi kişi başı 6.250 TL 15.000 TL jesti! Duyuru saat 11.10'da yapıldı
Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak maaş zamlarını sabırsızlıkla bekliyor. Uzmanların enflasyon verileriyle yaptığı hesaplamalar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranlarını belirlemede kritik rol oynuyor. Yeni enflasyon verileriyle sürekli güncellenen maaş artışları, emeklilerin maaşlarında önemli değişiklikler yaratacak. Ayrıca, promosyon ödemeleri de güncellenmiş durumda, bu da emeklilerin yüzünü güldürecek.
Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 11:20
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19