Emeklinin temmuz zammı netleşiyor! Enflasyon için ipucu geldi! İşte SSK ve Bağ-Kur'luya 5 aylık zam oranı...

Temmuz ayına sayılı gün kala SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca emekli de gözünü zam haberlerine çevirdi. Emekliler temmuz ayında maaşlarının ne kadar artacağını merak ederken, enflasyon oranıyla ilgili ilk ipucu da geldi. AA Finans tarafından yapılan enflasyon beklenti anketine göre ekonomistler mayıs ayında enflasyon artışının yüzde 3,04 oranında artacağını tahmin etti. Peki bu tahmine göre emeklinin 5 aylık zam oranı ne oldu? İşte milyonlarca emekli için oluşan 5 aylık enflasyon farkı...