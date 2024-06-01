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Emeklinin temmuz zammı netleşiyor! Enflasyon için ipucu geldi! İşte SSK ve Bağ-Kur'luya 5 aylık zam oranı...

Temmuz ayına sayılı gün kala SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca emekli de gözünü zam haberlerine çevirdi. Emekliler temmuz ayında maaşlarının ne kadar artacağını merak ederken, enflasyon oranıyla ilgili ilk ipucu da geldi. AA Finans tarafından yapılan enflasyon beklenti anketine göre ekonomistler mayıs ayında enflasyon artışının yüzde 3,04 oranında artacağını tahmin etti. Peki bu tahmine göre emeklinin 5 aylık zam oranı ne oldu? İşte milyonlarca emekli için oluşan 5 aylık enflasyon farkı...

Okan Beltek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 10:03
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Emeklinin temmuz zammı netleşiyor! Enflasyon için ipucu geldi! İşte SSK ve Bağ-Kur’luya 5 aylık zam oranı...

Emeklilerin temmuz ayında alacağı zamma ilişkin geri sayım sürüyor. Yaklaşık 1 ay sonra emeklilerin zam oranı netleşmiş olacak. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile beraber 2024'ün ilk yarısı için oluşan enflasyon oranı netleşecek.

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Emeklinin temmuz zammı netleşiyor! Enflasyon için ipucu geldi! İşte SSK ve Bağ-Kur’luya 5 aylık zam oranı...

3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri kök aylıklara yansıtılacak artışı ortaya koyacak. Bu oran merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

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Emeklinin temmuz zammı netleşiyor! Enflasyon için ipucu geldi! İşte SSK ve Bağ-Kur’luya 5 aylık zam oranı...

BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşti. Zam oranlarının belli olması için geriye sadece Mayıs ve Haziran verileri kaldı. AA Finans Mayıs Ayı Enflasyon Beklenti anketi sonuçları açıklandı. Anket sonuçları verilere ilişkin ipucunu verdi.

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Emeklinin temmuz zammı netleşiyor! Enflasyon için ipucu geldi! İşte SSK ve Bağ-Kur’luya 5 aylık zam oranı...

İŞTE TÜFE TAHMİNLERİ
Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 3.04 oldu.

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Emeklinin temmuz zammı netleşiyor! Enflasyon için ipucu geldi! İşte SSK ve Bağ-Kur’luya 5 aylık zam oranı...

5 AYLIK ORAN NE ÇIKACAK?
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'daki enflasyon zammının oranı da şimdiden yüzde 22,75'e ulaştı. Artışa ilişkin bir ipucu da geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan gelmişti.