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Galatasaray'ın yıldızları Avrupa devlerinin radarında! Teklif yağmuru

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da bazı isimler Avrupa devlerini peşine taktı. Dev ekiplerin radarına giren isimlerle ilgili bekleme kararı alan Galatasaray'ın EURO 2024'ten sonra teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi. Galatasaray'ın bu satışlardan astronomik gelirler elde etmeyi hedeflediği bildirildi.

Giriş Tarihi: 01.06.2024 10:56
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Galatasaray’ın yıldızları Avrupa devlerinin radarında! Teklif yağmuru

Bu sezon kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynayan yıldızlar yuvadan uçabilir...

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Galatasaray’ın yıldızları Avrupa devlerinin radarında! Teklif yağmuru

Galatasaray'da sezonun sona ermesinin ardından birçok oyuncuya teklif yağıyor.

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Galatasaray’ın yıldızları Avrupa devlerinin radarında! Teklif yağmuru

Bu isimlerin başında Barış Alper Yılmaz geliyor. 23 yaşındaki oyuncu, İtalyan ve Alman ekiplerinin gözdesi oldu.

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Galatasaray’ın yıldızları Avrupa devlerinin radarında! Teklif yağmuru

35 milyon euro kazanç beklenen Barış için şu ana kadar en fazla 18 milyon euro teklif edildi.

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Galatasaray’ın yıldızları Avrupa devlerinin radarında! Teklif yağmuru

Sarı-kırmızılılar, bu öneriyi değerlendirmeye almadı.