01 Haziran 2024, Cumartesi
Galatasaray'ın yıldızları Avrupa devlerinin radarında! Teklif yağmuru
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da bazı isimler Avrupa devlerini peşine taktı. Dev ekiplerin radarına giren isimlerle ilgili bekleme kararı alan Galatasaray'ın EURO 2024'ten sonra teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi. Galatasaray'ın bu satışlardan astronomik gelirler elde etmeyi hedeflediği bildirildi.
Giriş Tarihi: 01.06.2024 10:56
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