01 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Portakal Kabuklarını Çöpe Atmadan Bir Daha Düşünün! Günümüzün En Popüler Hastalığına İyi Geldiği Anlaşıldı

Giriş Tarihi: 01.06.2024
ABONE OL
Portakal Kabuklarını Çöpe Atmadan Bir Daha Düşünün! Günümüzün En Popüler Hastalığına İyi Geldiği Anlaşıldı

Atılan portakal kabukları kalp sağlığını korumada kritik rol oynayabilir. Florida Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir çalışmada, portakal kabuklarında bulunan bir bileşenin kalp hastalığı riskini azaltma potansiyeline sahip olduğu keşfedildi.

Portakal denince akla gelen ilk şey lezzetli ve sulu meyvesi olsa da, aslında faydaları sadece bununla sınırlı değil. Özellikle acı tadıyla bilinen ve genellikle çöpe atılan portakal kabukları, kalp sağlığını korumada kritik bir rol oynayabilir.

Florida Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir çalışmada, portakal kabuklarında bulunan feruloylputrescine (FP) isimli bir bileşenin kalp hastalığı riskini azaltma potansiyeline sahip olduğu keşfedildi. FP, antioksidan ve antiinflamatuar etkileri ile bilinen bir metabolit.

Fare Deneyleri Umut Verici Sonuçlar Verdi

Araştırmacılar, fareleri altı hafta boyunca FP açısından zengin bir portakal kabuğu özü ile beslediler. Bu süre zarfında yüksek yağlı besin tüketmelerine rağmen, farelerde iltihaplanma ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili kan biyobelirteçlerinde azalma gözlemlendi.

FP'nin Kalp Sağlığı Üzerindeki Etkileri

FP'nin daha önce bilinmeyen bir etkisinin olduğu ve kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı bu çalışmayla ortaya çıktı. Bu bulgular, portakal kabuklarının sadece lezzetli bir meyvenin yan ürünü olmadığını, aynı zamanda kalp sağlığı için de önemli bir besin kaynağı olabileceğini gösteriyor.

Çöpe Gitmek Yerine Tüketmeliyiz!

Portakalın suyunu ve içini severek tüketsek de, genellikle kabukları atıyoruz. Bu çalışma, portakal kabuklarının çöpe gitmek yerine tüketilmesi gerektiğini ve insan sağlığına çok olumlu etkileri olabileceğini yeniden gözler önüne seriyor.

Elbette, bu çalışma sadece fareler üzerindeki deneylere dayanıyor. İnsanlar için geçerli olup olmayacağı belirsiz. Ancak bilim insanları umutlu ve FP'nin insan sağlığı üzerindeki etkilerini aydınlatmak için yeni çalışmaların yapılması planlanıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör