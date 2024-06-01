Portakal Kabuklarını Çöpe Atmadan Bir Daha Düşünün! Günümüzün En Popüler Hastalığına İyi Geldiği Anlaşıldı
Atılan portakal kabukları kalp sağlığını korumada kritik rol oynayabilir. Florida Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir çalışmada, portakal kabuklarında bulunan bir bileşenin kalp hastalığı riskini azaltma potansiyeline sahip olduğu keşfedildi.
Portakal denince akla gelen ilk şey lezzetli ve sulu meyvesi olsa da, aslında faydaları sadece bununla sınırlı değil. Özellikle acı tadıyla bilinen ve genellikle çöpe atılan portakal kabukları, kalp sağlığını korumada kritik bir rol oynayabilir.
Florida Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir çalışmada, portakal kabuklarında bulunan feruloylputrescine (FP) isimli bir bileşenin kalp hastalığı riskini azaltma potansiyeline sahip olduğu keşfedildi. FP, antioksidan ve antiinflamatuar etkileri ile bilinen bir metabolit.
Fare Deneyleri Umut Verici Sonuçlar Verdi
Araştırmacılar, fareleri altı hafta boyunca FP açısından zengin bir portakal kabuğu özü ile beslediler. Bu süre zarfında yüksek yağlı besin tüketmelerine rağmen, farelerde iltihaplanma ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili kan biyobelirteçlerinde azalma gözlemlendi.
FP'nin Kalp Sağlığı Üzerindeki Etkileri
FP'nin daha önce bilinmeyen bir etkisinin olduğu ve kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı bu çalışmayla ortaya çıktı. Bu bulgular, portakal kabuklarının sadece lezzetli bir meyvenin yan ürünü olmadığını, aynı zamanda kalp sağlığı için de önemli bir besin kaynağı olabileceğini gösteriyor.
Çöpe Gitmek Yerine Tüketmeliyiz!
Portakalın suyunu ve içini severek tüketsek de, genellikle kabukları atıyoruz. Bu çalışma, portakal kabuklarının çöpe gitmek yerine tüketilmesi gerektiğini ve insan sağlığına çok olumlu etkileri olabileceğini yeniden gözler önüne seriyor.
Elbette, bu çalışma sadece fareler üzerindeki deneylere dayanıyor. İnsanlar için geçerli olup olmayacağı belirsiz. Ancak bilim insanları umutlu ve FP'nin insan sağlığı üzerindeki etkilerini aydınlatmak için yeni çalışmaların yapılması planlanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Atılan adımlar meyvesini veriyor! J.P. Morgan yıl sonu dolar/TL beklentisini düşürdü! Hızlı büyüme: OECD'de birinci, G20'de ikinci...
- LGS 2024 örnek soru ve çözüm kılavuzu | MEB Türkçe, Matematik, İnkılap Sayısal-Sözel örnek sorular TIKLA İNDİR
- Sınavdan önce okunacak dualar ARAPÇA-Türkçe | LGS'de başarılı olmak için hangi dualar okunur?
- LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8'nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler
- A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek
- Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin açıklaması yapan Azra Kohen'in kitapları neler?
- SGK girişi 1995 1999 2003 2008 olana yaş, gün, prim yenilendi! 10, 12 yılla erken emeklilik imkanı
- Fenerbahçe başkanı ne zaman belli olacak? 2024 FB başkanı kim olacak, belli oldu mu?
- Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel
- Emekliye yeni maaş tablosu: Kök maaşa 13.600 TL ayarı çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye temmuzda %36 zam! 10.250, 11.150, 13.400 TL alanlar...
- Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?
- Haftada 1-2 Çilekle Bembeyaz Dişlere Sahip Olmak Mümkün!