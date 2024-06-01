Portakal Kabuklarını Çöpe Atmadan Bir Daha Düşünün! Günümüzün En Popüler Hastalığına İyi Geldiği Anlaşıldı

FP'nin Kalp Sağlığı Üzerindeki Etkileri

FP'nin daha önce bilinmeyen bir etkisinin olduğu ve kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı bu çalışmayla ortaya çıktı. Bu bulgular, portakal kabuklarının sadece lezzetli bir meyvenin yan ürünü olmadığını, aynı zamanda kalp sağlığı için de önemli bir besin kaynağı olabileceğini gösteriyor.