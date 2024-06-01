01 Haziran 2024, Cumartesi
Mehmed Fetihler Sultanı'nın başrolü Serkan Çayoğlu 37 yaşına girdi! Biricik eşi Özge Gürel'den sürpriz kutlama...
Yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu, şimdilerde yeni projesiyle gündemde. Ünlü oyuncu, TRT 1'in yeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'yla adından adından söz ettirmeye başladı. 'Kiraz Mevsimi' dizisinde arkadaşlıkları aşka dönüştükten sonra 2022'de dünyaevine giren Özge Gürel - Serkan Çayoğlu çifti sosyal medyada gündem oldu. Özge Gürel, biricik eşinin doğum gününü böyle kutladı. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 01.06.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 09:44
- 1
- 132
- 2
- 132
- 3
- 132
- 4
- 132
- 5
- 132