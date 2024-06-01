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Mehmed Fetihler Sultanı'nın başrolü Serkan Çayoğlu 37 yaşına girdi! Biricik eşi Özge Gürel'den sürpriz kutlama...

Yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu, şimdilerde yeni projesiyle gündemde. Ünlü oyuncu, TRT 1'in yeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'yla adından adından söz ettirmeye başladı. 'Kiraz Mevsimi' dizisinde arkadaşlıkları aşka dönüştükten sonra 2022'de dünyaevine giren Özge Gürel - Serkan Çayoğlu çifti sosyal medyada gündem oldu. Özge Gürel, biricik eşinin doğum gününü böyle kutladı. İşte o paylaşım...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 09:44
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Mehmed Fetihler Sultan’nın başrolü Serkan Çayoğlu 37 yaşına girdi! Biricik eşi Özge Gürel’den sürpriz kutlama...

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin başrolü olan Serkan Çayoğlu, özel hayatıyla da gündem oluyor.

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Mehmed Fetihler Sultan’nın başrolü Serkan Çayoğlu 37 yaşına girdi! Biricik eşi Özge Gürel’den sürpriz kutlama...

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 tarihinde dünyaya geldi. Birçok projede yer alan oyuncu özellikle Kiraz Mevsimi dizisindeki "Ayaz Dinçer" rolüyle hafızalara kazındı.

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Mehmed Fetihler Sultan’nın başrolü Serkan Çayoğlu 37 yaşına girdi! Biricik eşi Özge Gürel’den sürpriz kutlama...

Ancak oyuncu hakkında dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Serkan Çayoğlu, 2015 yılında Kiraz Mevsimi dizi setinde tanıştığı rol arkadaşı Özge Gürel ile 14 Temmuz 2022 Almanya'nın Karlsruhe şehrinde evlendi.

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Mehmed Fetihler Sultan’nın başrolü Serkan Çayoğlu 37 yaşına girdi! Biricik eşi Özge Gürel’den sürpriz kutlama...

Son olarak sosyal medyada gündem olan oyuncu Özge Gürel, eşi Serkan Çayoğlu'nun doğum günü dolayısıyla dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Mehmed Fetihler Sultan’nın başrolü Serkan Çayoğlu 37 yaşına girdi! Biricik eşi Özge Gürel’den sürpriz kutlama...

Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden Çayoğlu, bugün 37 yaşına bastı.